Thai Airways thua lỗ 900 triệu USD trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính mới được công bố, khoản lỗ ròng của Hãng hàng không quốc gia của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm là 900 triệu USD, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản lỗ kỷ lục của hãng này kể từ khi thành lập. Tổng doanh thu của Thai Airways cũng giảm 56,9% do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 dù Thái Lan đã phần nào kiểm soát được dịch.

Trước đó, Thai Airways cũng đã nộp đơn xin phá sản do làm ăn thua lỗ trong nhiều năm liền cùng với việc không thể hoạt động trên các chặng quốc tế từ đầu năm nay do dịch bệnh. Tổng khoản nợ mà hãng này đang gánh chịu đã lên tới hơn 10 tỷ USD, tăng 36,7% so với cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, Thai Airways thua lỗ tới 900 triệu USD. (Ảnh minh họa: KT)

Đơn xin phá sản của Thai Airways đã được toà án chấp thuận và cho phép hãng hàng không này tự cơ cấu để trả nợ. Kế hoạch tái cơ cấu dự kiến sẽ được trình lên các chủ nợ và toà án để phê duyệt vào năm tới. Tuy nhiên, quá trình này sẽ khó đạt được triển vọng bởi sự phục hồi kinh tế cũng như du lịch tại Thái Lan đang có chiều hướng tồi tệ. Dự báo, nhu cầu đi lại tại Thái Lan nói riêng và thế giới nói chung từ nay tới cuối năm vẫn không tăng trưởng. Riêng với Thái Lan, nước này vẫn tiếp tục đóng cửa với bên ngoài và chấp nhận mất trắng khách du lịch.

Cùng với Thai Airways, các hãng hàng không khác trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cathay Pacific báo lỗ 1,3 tỷ USD, Garuda của Indonesia báo lỗ 712 triệu USD và Singapore Airlines báo lỗ 820 triệu USD./.

Theo VOV

