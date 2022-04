Ngân sách 3 tháng đầu năm tăng mạnh từ tiền sử dụng đất

Trong quý I năm nay, tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân là hai khoản thu có tỷ lệ đạt cao so với dự toán.

Thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế quý I của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân là hai khoản thu có tỷ lệ đạt cao so với dự toán, lần lượt ở mức 38% và 43,3% so với cùng kỳ.

Chỉ riêng 3 tháng đầu năm, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 20,6% so với cùng kỳ, đạt 50.700 tỷ đồng, hoàn thành gần một nửa kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, thu tiền cho thuê đất tăng 26,9% và thu từ tiền sử dụng đất tăng 21% so với cùng kỳ.

Tiền sử dụng đất và thuê đất đóng góp lớn cho ngân sách quý I năm nay.

Ngoài ra, một số khoản thu, sắc thuế khác cũng có mức tăng trưởng dương trong 3 tháng đầu năm là thuế bảo vệ môi trường (tăng 7,1%); lệ phí trước bạ (tăng 5,1%); phí, lệ phí (tăng 4,2%)… so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, thu NSNN quý I năm nay đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so với cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục.

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước (bình quân một tháng có 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động). Tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý I tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như: hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%.

Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban quý I, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, thu ngân sách quý I đạt kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá dự báo sát diễn biến, tình hình thu, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành ngân sách cho phù hợp.

Đặc biệt, trong bối cảnh từ ngày 1/4, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50% và giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ, cơ quan thuế các cấp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cần các đơn vị chức năng cần chủ động phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các địa phương để Tổng cục có giải pháp xử lý, thu hồi nợ thuế hiệu quả. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có vào công tác quản lý nợ thuế, từ đó, đẩy nhanh tiến độ xử nợ chủ động đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Theo VTV

Lượt xem: 2