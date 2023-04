Kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Australia (1973- 2023). Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, liên tục trong nhiều năm qua.

Với việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3/2018, Việt Nam và Australia là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo…

Theo thông báo của Đại sứ quán Australia, giai đoạn 2022-2023, Australia đã tăng thêm 18% vốn ODA dành cho Việt Nam từ 78,9 triệu AUD lên 92,8 triệu AUD, tập trung vào các lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ sự phát triển và sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động có tay nghề cao; Tăng cường việc trao quyền kinh tế cho nữ giới, bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số; ứng phó với đại dịch COVID-19; Tạo điều kiện thuận lợi và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội.

Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam- Australia lần thứ 3.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và đang trên đà phát triển mạnh mẽ thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trên tinh thần tin cậy và chân thành. Hội nghị lần này là dịp để chúng ta cùng nhau thảo luận, trao đổi và thống nhất các biện pháp cần được thúc đẩy và thực hiện trong thời gian tới, nhằm đạt các mục tiêu đã nêu tại Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững”.

Tính đến tháng 3/2023, các nhà đầu tư Australia có 593 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 1,99 tỷ USD, chiếm 0,4% tổng vốn FDI đăng ký và đứng thứ 20/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Đến hết năm 2022, quy mô thương mại giữa hai nước đã đạt 15,7 tỷ USD, tăng 26,9% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tới Australia đạt 5,6 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2021. Xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tập trung vào một số mặt hàng như máy móc, thiết bị, giày dép, dệt may, thuỷ sản, sắt thép các loại…

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell cho biết: “Hai bên đã cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ, theo đó, chiến lược tăng cường đối tác kinh tế này đã đặt ra những mục tiêu cụ thể là đối tác thương mại thứ 10 của nhau và tăng gấp đôi hoạt động đầu tư của hai nước. Mục tiêu đầu tư của chúng tôi đầy hoài bão, không chỉ chia sẻ, về những hoạt động thương mại đầu tư và cả khía cạnh phát triển trong quan hệ song phương. Theo đó, cùng các hoạt động thương mại, đầu tư còn về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động là những việc mà chúng ta quan tâm trong tương lai”.

Tại hội nghị, Bộ trưởng hai bên đã trao đổi để đưa ra các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế Việt Nam- Australia, đồng thời đánh giá việc thực hiện Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế và kết quả cuộc họp các nhóm công tác về ODA, FDI và thương mại. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến, khuyến nghị của doanh nghiệp tiên phong Việt Nam và Australia để thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển bền vững.

Ngoài ra, hai bên đã trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong các diễn đàn đa phương và khu vực như ASEAN, APEC, WTO, RCEP, CPTPP. Hội nghị đã mở ra các hướng phát triển mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam- Australia./.