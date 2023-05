Kiểm toán Nhà nước: Dự toán thu ngân sách từ đất còn thấp dẫn tới “vượt thu”

Việc lập dự toán thu một số chỉ tiêu thu chưa phù hợp, trong đó dự toán thu tiền sử dụng đất do các địa phương lập thấp hơn so với khả năng thu, dẫn đến việc thực hiện năm 2021 vượt 74% so với dự toán giao.