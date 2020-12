iPhone 12 sẽ “cháy hàng” trong 3 tháng tới

Cho đến nay, mẫu iPhone 12 đã được chứng minh là thiết bị di động phổ biến của Apple và là thiết bị có thể duy trì nhu cầu trong một khoảng thời gian đáng kể.

Các nhà phân tích của Cowen cho biết, Apple đang nhận thấy nhu cầu tăng cao đối với dòng sản phẩm iPhone 12 của mình và đã tăng đơn đặt hàng với các đối tác lắp ráp cho quý 1/2021 với số lượng đặt hàng dự kiến ​​tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một lưu ý cho các nhà đầu tư được AppleInsider nhìn nhận về thị trường điện thoại thông minh nói chung, Cowen tin rằng, số lượng người dùng có nhu cầu mua sắm mẫu iPhone vừa được Apple ra mắt sẽ tăng mạnh mẽ trong suốt quý đầu tiên của năm 2021.

AppleInsider dự đoán, số lượng iPhone 12 được bán ra trong quý đầu năm 2021 có thể đạt 51 triệu chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng tăng so với những gì được dự đoán trong quý tháng trước khi giới quan sát thị trường dự đoán 47 triệu chiếc iPhone 12 được bán ra.

Theo các chuyên gia tại AppleInsider, sự thay đổi số lượng iPhone 12 bán ra bao gồm việc tăng đơn đặt hàng cho iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max trong khi dự đoán số lượng iPhone 12 mini bán ra không thay đổi.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trên là do nhu cầu ở Trung Quốc, nơi mà dữ liệu của Cowen cho biết đã bán được hơn 6 triệu chiếc chỉ trong tháng 11.

Trong quý cuối cùng của năm 2020, Apple hiện đang đặt mục tiêu sản xuất 79 triệu chiếc, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, mẫu iPhone 12 được cho là chiếm 82% đơn đặt hàng. Trong hai thế hệ iPhone trước, các mẫu iPhone vừa được ra mắt chỉ chiếm trung bình 74%. Con số này đã cho thấy sự hào hứng đối với mẫu iPhone 12 vừa có mặt trên thị trường.

Mặc dù số lượng bản dựng cao nhưng tổng số iPhone 12 dự kiến ​​được sản xuất trong nửa cuối năm 2020 ước tính là 75 triệu chiếc, giảm so với khoảng 84 triệu chiếc trong hai năm trước đó. Điều này có thể là do Apple quyết định giao các mẫu mới nhất vào cuối năm so với bình thường, một sự lựa chọn được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu. Mặc dù vậy, tổng số lượng iPhone được bán ra tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 121 triệu chiếc.

Số lượng iPhone được tiêu thụ trên toàn cầu trong cả năm 2020 là 193 triệu, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia tại Cowen dự đoán, số lượng iPhone được bán ra trong năm 2021 sẽ đạt khoảng 215 triệu.

Theo VTV

