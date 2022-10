IMF: Việt Nam có sự tăng trưởng ngoạn mục

Bất chấp khó khăn chung của tình hình thế giới, Việt Nam có sự tăng trưởng ngoạn mục.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay, cũng như dự báo về năm sau. Bản báo cáo được Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố hôm 13/10 trong khuôn khổ hội nghị thường niên của tổ chức này.

Kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương được ví như con tàu đang phải chống chọi với giông bão do lạm phát, do xung đột tại Ukraine và do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm.

Mức tăng năm nay chỉ đạt 4%, thấp hơn so với các dự báo trước đây và thấp hơn mức 6,5% của năm ngoái. Năm 2023, tăng trưởng dự báo chỉ đạt 4,5%. Có một số ít nước trong bối cảnh khó khăn chung, vẫn đạt thành tích ấn tượng, trong đó có Việt Nam.

“Việt Nam là một trong hai nước có sự tăng trưởng ngoạn mục. Tăng trưởng trong 9 tháng đạt 7%, trong khi trước đây chúng tôi dự báo chỉ là 6%. Có được kết quả này là do xuất khẩu đạt kết quả khả quan, kiểm soát tốt COVID-19, sản xuất trong nước được duy trì và nhu cầu tiêu dùng trong nước ở mức cao”, bà Anne Marie Gulde Volf – Chuyên gia kinh tế Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá.

Việt Nam nằm trong số ít những nền kinh tế trên thế giới có mức tăng trưởng cao, lạm phát thấp, chất lượng tăng trưởng được đảm bảo. Điều này theo các chuyên gia kinh tế có được là do các chính sách điều hành đang phát huy hiệu quả và mang lại tác dụng tích cực.

Theo VTV

