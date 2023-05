Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Liên bang Nga trong điều kiện mới

Hội thảo diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, các ban ngành của Đại sứ quán, Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga Dương Hoàng Minh, đại diện của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, chuyên gia các viện nghiên cứu, cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp của hai nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga Dương Hoàng Minh cho biết, năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức kỷ lục 7,1 tỷ USD. Tuy nhiên do tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga, trong năm 2022 chỉ còn 3,6 tỷ USD, giảm hơn 35% so với năm trước. Trong 4 tháng đầu năm 2023, trao đổi thương mại có dấu hiệu phục hồi chậm, đạt hơn 1 tỷ USD. Ông Minh cho rằng, để thúc đẩy, doanh nghiệp hai nước cần vận dụng tốt hơn các lợi thế và cơ hội để tăng cường đầu tư, sản xuất hàng hóa trên thị trường của nhau. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư vào Nga trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, may mặc, sản phẩm đồ gỗ… Trước mắt, các doanh nghiệp cần tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các triển lãm chuyên ngành tại mỗi nước.

Hội thảo “các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và LB Nga trong điều kiện mới”

Theo Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam Vyacheslav Kharinov, trong những năm gần đây, tình hình quốc tế khó khăn ảnh hưởng quan hệ kinh tế thương mại Nga-Việt. Đặc biệt, kể từ đầu năm 2022, Nga và Việt Nam phải đối mặt nhiều vấn đề liên quan hậu cần, vận tải, thanh toán song phương. Ông kêu gọi các cơ quan và tổ chức của hai nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến thúc đẩy hợp tác Nga-Việt. Trong tình hình hiện nay, cần tập trung phát triển các lĩnh vực hợp tác thương mại và công nghiệp có nhiều triển vọng mà các bên cùng quan tâm. Theo ông Kharinov, Nga cần tăng nguồn cung trực tiếp sản phẩm gỗ và nông nghiệp sang Việt Nam, cũng như thiết bị năng lượng. Hai bên cũng cần phát triển hợp tác để tạo ra các liên doanh, thúc đẩy các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng, thông tin, công nghệ vũ trụ…

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi (thứ 3 từ trái sang) chủ trì hội thảo

Về phần mình, ông Nikita Kondratiev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga cho rằng, việc thiếu thông tin về nhau là một trong những trở ngại chính trong việc triển khai các dự án hợp tác mới. Cả Nga và Việt Nam đang nỗ lực khắc phục khó khăn này. Ông Kondratiev cũng nêu những điểm sáng, như Tập đoàn FESCO năm 2022 đa nhanh chóng mở tuyến đường biển từ các cảng của Việt Nam tới cảng Vladivostosk, hay công ty TransContainer vận chuyển hàng hóa tiêu dùng bằng đường sắt từ Việt Nam sang LB Nga.

Ông Nikita Kondratiev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga

Phát biểu tổng kết hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại LB Đặng Minh Khôi cho rằng, các bộ, ngành hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế hợp tác thương mại song phương. Về thanh toán, Đại sứ mong muốn, Bộ Phát triển kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nga phối hợp phía Việt Nam sớm tìm ra giải pháp. Đại sứ cũng đề nghị hai bên tích cực hợp tác, giải quyết vướng mắc về khâu đi lại của người dân, trong đó có vấn đề cấp thị thực. Cũng theo Đại sứ, Việt Nam và Nga cần tăng cường công tác đào tạo nhân lực biết tiếng Việt, tiếng Nga, cũng như thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước tổ chức các hội thảo, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, các sáng kiến nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới./.