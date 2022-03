Giá lương thực ở mức cao nhất trong 61 năm qua

Giá lương thực thế giới đã lên tới mức cao nhất trong lịch sử 61 năm kể từ khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho ra đời Chỉ số giá lương thực.

Nguyên nhân được cho là do các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong tháng 2 vừa qua, Chỉ số giá lương thực đã đạt mức 140,7 điểm, cao hơn 3,9% so với tháng trước đó và cao hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số này được tính dựa theo 23 loại thực phẩm chính, trong đó, giá ngũ cốc đã tăng giá 3 % so với tháng trước đó, do những quan ngại về nguồn cung do cả Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu lúa mì lớn của thế giới.

Ra đời năm 1961, Chỉ số giá lương thực của FAO được tính toán dựa trên mức giá trung bình trong giai đoạn từ năm 2014-2016, với giá trị là 100 và được điều chỉnh theo mức độ lạm phát.

Chỉ số này xem xét mức giá toàn cầu đối với 23 loại thực phẩm chính (gồm 73 mặt hàng sản phẩm khác nhau) so với năm cơ sở.

