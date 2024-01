Gia Lai chuẩn bị đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

Ghi nhận thực tế trên thị trường, đến thời điểm này, hàng hóa phục vụ dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai rất dồi dào về số lượng và đa dạng chủng loại, mẫu mã để người dân mua sắm.

Cùng với các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn luôn là những địa điểm thu hút lượng lớn người tiêu dùng vì đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ.

Bà Phạm Thị Diện, xã Cư An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đi mua sắm tại siêu thị ở thành phố Pleiku cho biết: “Tôi thấy các mặt hàng ở đây đa dạng và ấn tượng, phía ngoài chợ thì sợ đồ giả nhiều và cũng không an toàn cho sức khỏe, sản phẩm ở đây mẫu mã đẹp mắt, trưng bày ấn tượng”.

Siêu thị chuẩn bị một lượng hàng hóa lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm cua người dân

Ông Bùi Quốc Bình, Giám đốc Siêu thị Co.opmart thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đơn vị đã nhập về một số lượng hàng tương đối lớn để dự trữ nguồn hàng hoá phục vụ Tết.

Theo ông Bình: “Sức mua của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 tăng khoảng 3 lần so với ngày thường, không để tình trạng khan hàng sốt giá, tham gia bình ổn thị trường thì siêu thị chuẩn bị khoảng 110 tỷ để phục vụ cho đồng bào dịp Tết này. Hiện lượng hàng này chúng tôi cũng đã chuẩn bị về trước Tết khoảng hai tháng và hiện nay khoảng 60-70% lượng hàng Tết đã tập kết tại siêu thị. Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải an toàn thực phẩm”.

Theo dự báo của Sở Công thương tỉnh Gia Lai, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Tết Nguyên đán ước đạt 17.500 tỷ đồng. Để đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu trong dịp Tết, Sở Công thương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo ổn định thị trường, thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn giá, thực hiện bán hàng đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Đồng thời, cam kết hàng hóa thiết yếu phải đảm bảo chất lượng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cơ sở kinh doanh giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm may mặc

Ông Rcom Jen, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Sở Công thương đã ban hành kế hoạch dự trữ hàng hóa 2024, kiểm tra kiểm soát hàng hóa, các quy định về an toàn thực phẩm, thương mại điện tử. Qua nắm tình hình nhìn chung hoạt động kinh doanh rất ổn định.

Thực hiện các chương trình kích cầu hàng hóa, xây dựng nhiều chương trình đưa hàng về nông thôn, phối hợp với quản lý thị trường để kiểm tra sản phẩm hàng hóa, trường hợp phát hiện hàng giả, không rõ nguồn gốc thì sẽ phối hợp với quản lý thị trường xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành”.