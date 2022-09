Giá hàng hóa tiếp tục hạ nhiệt

Sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/lít đã kéo theo giá hàng hóa tiếp tục chiều hướng giảm từ chợ dân sinh đến siêu thị ở nhiều mặt hàng khác nhau.

Việc mặt bằng giá cả tiếp tục chiều hướng giảm sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, thực hiện đúng với chủ trương của Chính phủ. Nội dung này cũng đã được đưa ra trong Hội nghị vừa diễn ra mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Sau lần giảm giá xăng dầu, không chỉ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm đồ tươi sống được điều chỉnh giảm, các mặt hàng như đồ uống, bánh kẹo hay dầu ăn cũng đã giảm đáng kể.

Rau xanh, trứng, thịt lợn, những mặt hàng tại chợ Thành Công đã giảm khoảng 10% ngay sau chỉ đạo điều hành ổn định giá cả hàng hóa của Chính phủ.

Người dân mua thực phẩm tại chợ Hợp Nhất (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). (Ảnh: TTXVN)

“Giá mông sấn 90.000 – 100.000 đồng/kg. Nạc vai, thịt ba chỉ, sườn còn từ 130.000 – 140.000 đồng/kg. Giá giảm nên người mua cũng phấn khởi, mua nhiều hơn”, cô Minh Thi, tiểu thương Chợ Thành Công B, chia sẻ.

Không chỉ các chợ dân sinh truyền thống, siêu thị và các điểm phân phối hàng hoá cũng điều chỉnh giảm thêm 3 – 5%.

Để mua được những mặt hàng thiết yếu, người tiêu dùng cần chỉ trả khoảng 243.000 đồng cho một giỏ hàng, giảm từ 10 – 15% so với thời điểm trước.

“Giá cả các mặt hàng đã ổn định và có xu hướng giảm, đặc biệt là các mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi giá xăng dầu đã giảm rõ rệt. Ví dụ như mặt hàng trái cây vận chuyển từ miền Nam ra cũng giảm 5 – 12%. Các mặt hàng thủy, hải sản cũng có mức giảm tương tự, từ 5 – 15%”,ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc Điều hành Khối Cửa hàng Big C and Go Khu vực Hà Nội và miền Bắc, cho biết.

“Khi giá xăng tiếp tục giảm, các mặt hàng thiết yếu giảm thì sức mua của người dân đã tăng lên”, chị Lương Thúy Chinh, Phó Giám đốc UBOFOOD Hà Nội, cho hay.

Đại diện các siêu thị cũng cho biết, hiện tại lượng giao dịch online và offline đã tăng 50 – 70% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh chú trọng các mặt hàng tươi sống hay hàng thiết yếu, họ cũng tăng nhập các mặt hàng nước giải khát, bánh kẹo phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

