Gần 2.200 doanh nghiệp ở Đà Nẵng ngừng hoạt động trong quý I

Quý I vừa qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái; 168 doanh nghiệp giải thể, tăng gần 8% so với cùng kỳ do gặp khó khăn, không thể duy trì hoạt động.