Dự báo “sốc” về giá vàng: Vàng có thể sẽ tăng giá kỷ lục trong năm 2024

Giá vàng có thể đạt mức giá cao kỷ lục trong năm nay

Các nhà đầu tư vàng dự đoán mức giá cao kỷ lục vào năm nay, khi các nguyên tắc cơ bản về lãi suất ôn hòa của Mỹ, rủi ro địa chính trị tiếp tục và hoạt động mua của ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ hỗ trợ thị trường sau năm 2023 đầy biến động.

Giá vàng được dự đoán sẽ đạt mức đỉnh mới trong năm 2024 (Ảnh minh họa: Reuters)

Vàng giao ngay đạt mức tăng 13% hàng năm vào năm 2023 – năm tăng giá nhiều nhất kể từ năm 2020, giao dịch quanh mức 2.060 USD/ounce.

Chuyên gia Ole Hansen của Ngân hàng Saxo nhận định: “Tiếp nối hiệu suất mạnh mẽ đáng ngạc nhiên vào năm 2023, chúng tôi nhận thấy giá sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024, được thúc đẩy bởi một loạt động lực theo đuổi các quỹ phòng hộ, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng vật chất với tốc độ ổn định và không kém phần quan trọng là nhu cầu mới từ các nhà đầu tư ETF”.

Vào ngày 4/12/2023, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục 2.135,40 USD/ounce khi đặt cược vào việc chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ sẽ nới lỏng vào đầu năm 2024 sau khi nhận thấy xu hướng ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2020.

Kim loại quý này tăng giá mạnh vào tháng 5/2023 khi cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ diễn ra. Đến tháng 10/2023, vàng đã giảm giá xuống gần mức 1.800 USD/ounce cho đến khi nhu cầu trú ẩn an toàn do xung đột Israel-Hamas gây ra đã thúc đẩy một đợt tăng giá khác.

Một cuộc thăm dò của Reuters vào tháng 10/2023 cho rằng, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 1.986,50 USD vào năm 2024. Song, mức giá trung bình đã đạt vượt mức 1.950 USD từ đầu năm đến nay, cao hơn bất kỳ mức giá trung bình hàng năm đã ghi nhận trước đó.

Các chuyên gia của ngân hàng JPMorgan nhận thấy “một đợt phục hồi đột phá” của vàng vào giữa năm 2024, với mục tiêu đạt mức cao nhất là 2.300 USD/ounce nhờ việc cắt giảm lãi suất dự kiến. Trong khi đó, ngân hàng UBS dự báo mức kỷ lục của giá vàng là 2.150 USD/ounce vào cuối năm 2024 nếu việc cắt giảm lãi suất thành hiện thực.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, trong triển vọng năm 2024, việc giảm khoảng 40 đến 50 điểm cơ bản trong lãi suất kỳ hạn dài hơn, sau khi cắt giảm lãi suất 75-100 điểm, có thể khiến giá vàng tăng thêm 4%.

Giá vàng chạm mức cao nhất mọi thời đại là 2.135,39 USD/ounce vào tháng 12/2023. (Ảnh minh họa: Reuters)

Việc cắt giảm lãi suất của FED và lãi suất thực tế của Mỹ giảm một lần nữa sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy giá vàng vào năm 2024. Giá vàng dự kiến ​​sẽ giảm trong thời gian tới trước khi leo lên mức cao mới vào cuối năm, với mức cao nhất được dự đoán là 2.300 USD/ounce.

Bà Natasha Kaneva, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại J.P. Morgan cho biết: Năm 2024, lạm phát sẽ giảm xuống dưới 3%. Cùng với việc xác định thời điểm hợp lý cho chu kỳ kinh doanh, thì đây điều kiện cần thiết để bắt đầu các vị thế mua. “Đối với các mặt hàng, trong năm thứ hai liên tiếp, dự đoán tăng giá cơ cấu duy nhất mà chúng tôi đưa ra là vàng và bạc”, bà Natasha Kaneva chia sẻ.

Yếu tố nào khiến giá vàng sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại?

Sự bất ổn về kinh tế và địa chính trị có xu hướng là động lực tích cực cho vàng, vốn được nhiều người coi là tài sản trú ẩn an toàn do khả năng duy trì là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Nó có mối tương quan thấp với các loại tài sản khác, do đó có thể đóng vai trò bảo hiểm trong thời gian thị trường suy thoái và thời điểm căng thẳng địa chính trị. Đồng đô la Mỹ yếu hơn và lãi suất thấp hơn của Mỹ cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lời.

Ngoài việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra và căng thẳng địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương còn là động lực chính thúc đẩy giá vàng vào năm 2023 và có thể sẽ tiếp tục như vậy vào năm 2024.

Dẫn đầu là Trung Quốc, các ngân hàng trung ương đã mua ròng hơn 800 tấn vàng trong ba quý đầu năm 2023. J.P. Morgan Research ước tính lượng mua của ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm nay sẽ đạt 950 tấn, trong đó Trung Quốc vẫn là nước mua ổn định đáng kể. Con số này sẽ vượt quá số lượng mua trong cùng kỳ năm 2022, dẫn đến nhu cầu kỷ lục.

Tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ của một số ngân hàng trung ương

Cùng với động thái của các ngân hàng trung ương, sự thèm muốn của nhà đầu tư ngày càng tăng đối với thị trường vàng vật chất cũng sẽ là yếu tố đóng góp chính cho bất kỳ đợt tăng giá vàng nào vào năm 2024. Tính đến cuối năm 2023, tiền được quản lý ở các vị thế mua ròng – nơi mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng sẽ tăng thay vì giảm – chỉ được sàng lọc ở mức khoảng 6/10 trên thang điểm tiêu chuẩn, với 10 là vị thế ròng dài nhất kể từ năm 2018.

Điều này có nghĩa là vẫn còn rất nhiều khả năng cho các nhà đầu tư, thông qua việc mua vàng trên sàn giao dịch hoặc thông qua quỹ giao dịch trao đổi (ETF), để tăng vị thế mua của họ.

Tổng lượng nắm giữ ETF bằng vàng đã giảm đều đặn kể từ giữa năm 2022, do đó, việc kéo dài vị thế của nhà đầu tư (sàn giao dịch và ETF) do bắt đầu chu kỳ cắt giảm dự kiến ​​sẽ là yếu tố tích cực cho vàng thỏi và hỗ trợ cho sự phục hồi giá trong nửa cuối năm 2024.