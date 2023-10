Dự báo giá xăng, dầu sẽ tăng từ chiều nay 23/10

Theo lịch điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan điều hành, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào chiều thứ Hai – 23/10, do ngày 21/10 trùng vào ngày nghỉ.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong kỳ vừa qua, đặc biệt trong tuần giao dịch gần nhất có diễn biến tăng. Giá dầu tuần vừa qua có tác động tăng bởi cuộc xung đột Israel – Hamas vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi đó mức dự trữ xăng dầu của Mỹ bất ngờ giảm sau nhiều tuần tăng mạnh. Giá dầu Brent kết thúc tuần giao dịch ở mức 92,16 USD/thùng, giá dầu WTI dừng ở mức 88,75 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 12 dừng mức 88,08 USD/thùng.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu của Việt Nam) đến ngày 20/10 cũng đồng loạt tăng nhẹ. Giá xăng RON95 tăng lên 101,08 USD/thùng, xăng E5 RON92 lên 96,39 USD/thùng, dầu diesel 119,88 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước được nhận định sẽ tăng trở lại từ chiều 23/10

Theo nhận định từ đại diện một số DN kinh doanh xăng dầu trong nước, biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới về cơ bản đã tăng trong 10 ngày qua. Trong khi đó, giá nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam chủ yếu từ thị trường Singapore chủ yếu tăng so với kỳ điều hành trước, nên nhiều khả năng giá xăng, dầu trong kỳ điều hành ngày 23/10 sẽ tăng trở lại sau khi giảm sâu ở kỳ điều hành ngày 11/10.

Cụ thể, các DN nhận định giá xăng trong kỳ điều hành ngày 23/10 có thể được điều chỉnh tăng từ 300 – 600 đồng/lít. Giá dầu cũng có thể sẽ tăng từ 100 – 180 đồng/lít/kg. Mức dự báo này tương đối chính xác trong trường hợp liên Bộ Công Thương – Tài chính không có tác động vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 29 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu với 16 kỳ tăng, 9 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán. Sau kỳ điều hành gần nhất (từ 16h00 chiều 11/10), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.800 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, không cao hơn 23.040 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.900 đồng/lít, giảm 1.600 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Cũng từ 16h00 chiều 11/10, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 22.410 đồng/lít (giảm 1.180 đồng/lít so với mức bán lẻ kỳ trước); Giá dầu hỏa không cao hơn 22.460 đồng/lít (giảm 1.350 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S trong kỳ này cũng giảm 1.220 đồng/lít so với kỳ trước, giá mới là 16.230 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 11/10, cơ quan điều hành không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tiếp tục không chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, dầu mazu, ngừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng dầu diezel (kỳ trước chi 285 đồng/lít) và dầu hỏa (kỳ trước chi 109 đồng/lít).