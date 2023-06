Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác cùng phát triển

Tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Campuchia năm 2023 có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Vụ phó Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương Đỗ Quốc Hưng; Phó Tổng Thư ký Ủy ban đầu tư, Hội đồng Phát triển Campuchia Chea Vuthy; Tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ Hỗ trợ thương mại, Bộ Thương mại Campuchia Ho Siv Yong cùng đại diện các cơ quan, ban ngành và hơn 100 doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định, hợp tác kinh tế luôn là một lĩnh vực trọng tâm được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy. Gần đây nhất, tại cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia lần thứ 20 (21/03/2023) và Hội nghị Hợp tác các tỉnh biên giới lần thứ 12 ngày 25/4/2023, hai bên đều nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

“Đây cũng là mong mỏi của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác kinh tế, đưa hợp tác kinh tế thực sự trở thành chất xúc tác quan trọng, bảo đảm cho mối quan hệ: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh.

Bàn chủ tịch diễn đàn

Về phần mình, ông Chea Vuthy, Phó Tổng thư ký Ủy ban đầu tư, Hội đồng Phát triển Campuchia cũng tin tưởng, diễn đàn sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa việc phối hợp giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan chức năng của cả hai nước trong tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao thương hàng hóa và dịch vụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước đã lắng nghe những thông tin cập nhật mới nhất từ đại diện Bộ Thương mại và Hội đồng phát triển Campuchia về chính sách thu hút đầu tư và chủ trương phát triển thương mại của Campuchia với các nước, trong đó với Việt Nam là trọng tâm.

Phó Tổng Thư ký Ủy ban đầu tư, Hội đồng Phát triển Campuchia Chea Vuthy

Đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Campuchia cũng cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế, những chính sách, quy định mới trong hoạt động giao thương giữa hai nước, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hai nước và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ đối với Chính phủ Việt Nam và Campuchia.

Theo số liệu được đại diện Bộ Thương mại Campuchia chia sẻ tại diễn đàn, trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Mỹ. Cụ thể, xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam giai đoạn này đạt hơn 1,18 tỷ USD (tăng 20,9% ), chủ yếu là hàng nông sản, cây công nghiệp và một số loại khoáng sản. Cùng giai đoạn, Campuchia cũng nhập khẩu hơn 1,2 tỷ USD hàng hóa Việt Nam như: sắt thép, xăng dầu, nguyên phụ liệu dệt may, giày dép…

Quang cảnh diễn đàn

Theo Bộ Công Thương Việt Nam, năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 10,57 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm trước, đưa Việt Nam vươn lên là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ ba trên thế giới của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ). Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia cũng liên tục tăng trưởng, đến năm 2021 đã đạt mức 4,8 tỷ USD, tăng 16,45% so với năm 2020; năm 2022 đạt 5,75 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2021. Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai (sau Thái Lan) của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam hiện có trên 200 dự án đầu tư có hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong Top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Sau phần cập nhật tình hình và giải đáp chính sách, đại diện doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Campuchia tham dự diễn đàn đã tiếp xúc trao đổi thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, trực tiếp gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng và xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh, đầu tư./.