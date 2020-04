Cục Hàng không kiến nghị tăng tần suất bay nội địa dịp nghỉ lễ 30/4

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hàng không đề nghị Bộ GTVT tăng dần tần suất chuyến theo từng giai đoạn.

Để chuẩn bị cho việc khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn tới, trên cơ sở đề xuất của các hãng hàng không và đánh giá nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng số lượng chuyến bay nội địa và bỏ giãn cách ghế ngồi.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hàng không đề nghị Bộ GTVT tăng dần tần suất chuyến theo từng giai đoạn. Ảnh: KT

Tăng số lượng chuyến bay nội địa

Theo báo cáo của Cục Hàng không, nhu cầu vận chuyển hàng không trong giai đoạn từ 23/4 đến nay tăng cao, thể hiện qua hệ số sử dụng ghế trung bình trên các đường bay luôn ở mức trên 90% và sẽ còn tăng nhiều hơn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giai đoạn nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hàng không đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng dần tần suất chuyến theo từng giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 29-30/4/2020, đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi/ngày (thành 24 chuyến bay khứ hồi/ngày).

Đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng tăng thêm 2 chuyến bay khứ hồi/ngày (thành 8 chuyến bay khứ hồi/ngày). Các đường bay nội địa khác tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi/ngày/đường bay.

Giai đoạn từ ngày 1-15/5/2020, Cục Hàng không kiến nghị cho phép hoạt động khai thác nội địa của các hãng hàng không xấp xỉ 40% so với tháng 12/2019 (giai đoạn trước dịch Covid-19).

Theo đó, đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh khai thác 33 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng khai thác 11 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay nội địa khác theo nhu cầu của các hãng hàng không.

Giai đoạn từ ngày 16-31/5/2020 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và xử lý hiệu quả, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng trở lại, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép hoạt động khai thác nội địa của các hãng hàng không xấp xỉ 60% so với tháng 12/2019.

Cụ thể, đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh khai thác 50 chuyến khứ hồi/ngày; đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng khai thác 20 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay nội địa khác được khai thác theo nhu cầu của các hãng hàng không.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam bán vé theo hướng được mở bán cho toàn bộ lịch bay mùa trên cơ sở số lượng tần suất phân bố các đường bay cập nhật.

“Đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ hoạt động bán, khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời thường xuyên theo dõi đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các phản ánh của hành khách để chuyển cho các hãng hàng không giải quyết hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Xem xét gỡ bỏ giãn cách ghế ngồi

Theo đánh giá từ Cục Hàng không, thời gian qua, các hãng hàng không đều vận chuyển hành khách ít hơn số ghế bố trí trên máy bay để đảm bảo giãn cách.

Dẫn chứng, sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không từ ngày 23-25/4/2020 đạt hơn 10.000 khách/ngày (bằng 11% so với giai đoạn trước khi có dịch – tháng 1/2020), hệ số sử dụng ghế trung bình đạt khoảng 63% so với cấu hình tàu bay và đạt trên 90% so với số ghế được phép mở bán (các chuyến bay đều thực hiện yêu cầu về giãn cách hành khách trên tàu bay, cách nhau một ghế/hàng nên tối đa số ghế mở bán của các hãng chỉ đạt 66% so với cấu hình tàu bay).

Hiện tại, ngành hàng không đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mức độ cao hơn yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải như hành khách phải cách nhau 1m khi xếp hàng làm thủ tục và lên máy bay, máy bay được khử khuẩn nội thất trước và sau mỗi chuyến, không phục vụ suất ăn trên chuyến bay nội địa…

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép không thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi trên máy bay như hiện tại (hành khách phải ngồi cách nhau 1 ghế), thay vào đó cho phép hãng hàng không được vận chuyển khách theo cấu hình của máy bay./.

Theo VOV

Lượt xem: 3