CPI tháng 8 tăng theo giá gạo và giá xăng, dầu

Giá xăng, dầu và giá gạo tăng đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,88% so với tháng trước đó. So với tháng 12/2022, chỉ số CPI tháng 8 tăng 2,02% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%.

Bình quân 8 tháng năm 2023, chỉ số CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,57%.

Giá xăng, dầu tăng là một trong những nguyên nhân chính đẩy CPI tháng 8 năm 2023 lên cao. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng Cục Thống kê, trong mức tăng 0,88% của chỉ số CPI tháng 8/2023 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Đáng chú ý, trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,85% chủ yếu do: Giá xăng tăng 9,85%; giá dầu diezen tăng 15,9%; giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,79%…

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu đẩy CPI tháng 8 lên cao là do sự leo thang của giá gạo và giá xăng dầu. Song, bình quân giá xăng, dầu trong nước 8 tháng năm 2023 giảm 17,56% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 11,3%. Đây chính là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

