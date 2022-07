CPI 7 tháng tăng 2,54%

Giá xăng dầu tăng mạnh gần 50% so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng 2,54% sau 7 tháng đầu năm.

Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước. Riêng nhóm giao thông giá giảm mạnh do giá xăng dầu trong nước giảm. Cụ thể chỉ số giá nhóm giao thông tháng 7/2022 giảm 2,85% so với tháng trước làm CPI chung giảm 0,28 điểm phần trăm

Trong 10 nhóm hàng tăng giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng lớn khi trong tháng 7/2022, giá lương thực (gạo, mỳ..), thực phẩm (thịt lợn, dầu mỡ, rau…), ăn uống ngoài gia đình tăng so với tháng trước. Ngoài ra, nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch; nhà ở và vật liệu xây dựng… cũng đóng góp vào mức tăng của CPI tháng 7.

Tính chung 7 tháng đầu năm, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá xăng dầu tăng là nguyên nhân chính cho mức tăng này.

Thống kê cho thấy, trong 7 tháng năm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh 19 đợt, trong đó có 6 đợt giảm giá, làm cho giá xăng A95 tăng 2.780 đồng/lít; xăng E5 tăng 2.520 đồng/lít và dầu diesel tăng 7.280 đồng/lít. Bình quân 7 tháng, giá xăng dầu trong nước tăng 49,75% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,79 điểm phần trăm.

Ngoài ra, giá gas 7 tháng năm nay tăng 23,78% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,35 điểm phần trăm.

Một số mặt hàng giảm giá giúp kéo giảm CPI 7 tháng đầu năm có thể kể đến: Thực phẩm giảm 0,07% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI giảm 0,01 điểm phần trăm); Giá dịch vụ giáo dục giảm 3,42% (làm CPI chung giảm 0,19 điểm phần trăm)…

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, Lạm phát cơ bản tháng 7 tăng 0,58% so với tháng trước. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 1,44% so với cùng kỳ năm 2021.

Hơn 133.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới và 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước có 133.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94.600 doanh nghiệp (bình quân 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng).

Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội 7 tháng đầu năm

Ngân sách nhà nước bội thu khoảng 250.000 tỷ đồng

Một tín hiệu tích cực khác của nền kinh tế là theo thống kê lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,09 triệu tỷ đồng (bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, lũy kế chi ngân sách 7 tháng đạt 842.700 tỷ đồng (bằng 47,2% dự toán năm).

Như vậy sau 7 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu khoảng 250.000 tỷ đồng.

