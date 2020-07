6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,6 tỷ USD

6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê ước đạt 955.000 tấn, trị giá 1,609 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê tháng 6/2020 đạt 140.000 tấn, trị giá 237 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với tháng 5/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê ước đạt 955.000 tấn, trị giá 1,609 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng và tăng 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 6/2020 ước đạt 1.693 USD/tấn, giảm 0,02% so với tháng 5/2020 nhưng tăng 1,1% so với tháng 6/2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt khoảng 1.685 USD/tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trên thị trường thế giới, trong thời gian này, giá cà phê Robusta tăng so với cuối tháng 5/2020. Tuy nhiên, xu hướng tăng sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

Trong tháng 6 vừa qua, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm theo thị trường thế giới, nhưng tốc độ giảm chậm lại, dao động từ 30.000 – 32.5000 đồng/kg.

Hiện, giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra, dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu/.

