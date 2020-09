Phụ huynh Hà Nội chật vật “lùng” SGK, NXB hứa in đủ nhưng vẫn thiếu

Năm học mới bắt đầu được 1 tuần, nhưng đến nay, nhiều phụ huynh vẫn loay hoay chưa mua đủ SGK cho con. Tại các nhà sách lớn tại Hà Nội đều chỉ còn lại vài quyển SGK lớp 6.

Chị Lâm Tuệ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nhiều ngày nay, cả gia đình chị đều chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng tìm mua sách giáo khoa (SGK) lớp 6 nhưng vẫn chưa mua đủ. “Cháu đã đăng ký mua sách tại trường, nhưng cũng không mua đủ bộ, còn thiếu một vài quyển bài tập, dù đã chạy đi đến 4-5 cửa hàng sách lớn nhất Hà Nội, trong đó có cả các cửa hàng sách của NXB Giáo dục Việt Nam nhưng đều phải ra về tay không”.

Nhà sách thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trên đường Giảng Võ “cháy hàng” SGK lớp 6 từ nhiều ngày nay.

“Bó tay”, không mua nổi sách giáo khoa ở Hà Nội, chị Hoàng Lâm cho biết, vừa phải nhắn tin “cầu cứu” người nhà mua hộ sách từ quê gửi lên để kịp cho con đi học.

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Hiếu (Đống Đa) phải xin nghỉ một buổi sáng để tìm mua cho đủ bộ SGK và sách bài tập bắt buộc cho con nhưng không có. “Cháu vẫn thiếu SGK tiếng Anh, một số sách bài tập, nhưng đã đi nhiều cửa hàng mà không có. Anh Hiếu than thở: “Đi mua sách thôi mà cũng khổ. Cả nhà từ bố mẹ, ông bà đều đi tìm sách cho con, nhưng mãi chưa đủ bộ. Đến một số nhà sách nhiều lần không có, thì được nhân viên khuyên nên ra đường Láng mua tạm sách cũ cho con dùng, riêng sách bài tập, nếu bí quá có thể photo một vài bài đầu, đợi có sách mới thì tìm mua tiếp”.

Anh Mạnh Quân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) yên tâm phần nào khi đã mua được gần đủ sách cho con, chỉ còn thiếu quyển SGK tiếng Anh và bản đồ Địa lý. Anh Quân chia sẻ, sau cả tuần dồn sức đi tìm sách cho con mọi cửa hàng, cuối cùng anh đã mua được SGK tiếng Anh, nhưng còn cuốn bản đồ Địa lý vẫn chưa thể tìm mua được. Công cuộc tìm cuốn sách cuối cùng chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 11/9, tại các nhà sách lớn ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đều xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa lớp 6.

Tại cửa hàng sách của NXB Giáo dục Việt Nam trên đường Giảng Võ, cả 2 cửa hàng liền kề nhau đều thiếu sách SGK lớp 6. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, chỉ còn lại vài cuốn, chứ không đủ bộ, nếu không mua nhanh cũng hết. Một số cuốn như SGK tiếng Anh lớp 6, tin học, Bản đồ địa lý, sách bài tập Lịch sử, bài tập Toán cũng bị thiếu…

Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, sách thiếu từ đầu năm học mới, lượng người đổ đi mua sách rất đông, nhưng lượng sách đổ về các cửa hàng lại không đáp ứng đủ. “Chúng em cũng đang đợi trên NXB gửi về rồi hệ thống các cửa hàng chia nhau, chứ giờ ở đâu cũng hết, cũng không biết đến bao giờ mới có”.

Tại nhà sách Trí Tuệ trên đường Giảng Võ, nhiều phụ huynh toát mồ hôi hột đi tìm sách cho con nhưng không có. Trên kệ sách chỉ còn lại hiếm hoi vài cuốn sách Lịch sử lớp 6, còn lại đều bị thiếu. Khi phóng viên hỏi rằng khi nào sách về thêm và ngỏ ý muốn thanh toán trước tiền để đặt cọc cả bộ sách khi có, nhân viên ở đây cũng vội từ chối, vì lý do: “không biết khi nào sách mới về” và khuyên nên chịu khó đi “nhặt” mỗi cửa hàng 1 vài quyển cho đủ.

Tương tự, ngay tại cửa hàng sách của NXB Giáo dục Việt Nam trên phố Lý Thường Kiệt, buổi trưa nườm nượp khách vào hỏi mua sách lớp 6, nhưng ai cũng lắc đầu đi ra. Những cuốn cần mua thì không có, những cuốn không thự sự cần thiết như sách tham khảo, sách giải thì lại có sẵn.

Trước đó, ngày 10/9, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, trong những ngày gần đây có hiệu tượng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa lớp 6 tại một số cửa hàng thuộc hệ thống NXB Giáo dục Việt Nam ở Hà Nội và TP HCM.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu mua sắm ở các địa phương có biến động so với mọi năm, giảm ở các vùng có dịch, tăng ở một số thành phố lớn.

Việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dồn dập vào dịp sau khai giảng (so với mọi năm là trước khai giảng). Sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Hiện NXB Giáo dục Việt Nam đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực, in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh, có đủ sách trong 1-2 ngày tới.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng công bố đường dây nóng (0377 333 545) giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua SGK được duy trì từ 8h đến 22h hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 30/9/2020, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

