YoonA: Học được rất nhiều và tiến thêm một bước nữa sau “King the Land”

“King the land” đã kết thúc với tập cuối cùng vào ngày 6/8, đạt được thứ hạng cao nhất và để lại ấn tượng mạnh mẽ. Công ty của Lim YoonA đã tiết lộ suy nghĩ của cô ấy về bộ phim với người hâm mộ. “King the land” của JTBC (do Lim Hyun-wook đạo diễn) đã kết thúc với xếp hạng toàn quốc cao nhất.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của “King the land” được phát sóng vào ngày 6/8 đã đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 13,8%. Tỷ suất người xem mỗi phút cao nhất tăng vọt lên 16,4%.

Ca sĩ kiêm diễn viên Lim YoonA nói lời tạm biệt với người xem bộ phim “King the Land”.

Có một kết thúc có hậu hoàn hảo cho tập cuối cùng. Cheon Sa-rang (do YoonA thủ vai) rời khỏi khách sạn King để mở khách sạn của riêng mình.

Gu-won (do Lee Jun-ho thủ vai) thành lập khách sạn King với tư cách là Giám đốc điều hành. Anh đã nhận ra ước mơ của mình là xây dựng một khách sạn nơi mọi người có thể mỉm cười.

Dù lịch trình bận rộn nhưng cả hai vẫn thể hiện tình cảm không đổi thay. Cả hai dành thời gian bên nhau bất cứ khi nào có thời gian. Gu-won thậm chí còn nộp đơn xin làm việc bán thời gian tại khách sạn của Sa-rang.

Trong buổi phỏng vấn, anh bất ngờ cầu hôn Sa-rang. Gu-won nói “Anh muốn ở bên em đến hết đời. Chúng ta kết hôn đi.” Ai cũng chúc họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Câu chuyện có thể đoán trước được, nhưng người xem hài lòng với nó. Ngoài sự lãng mạn ngọt ngào, bộ phim còn mang đến những tràng cười thoải mái.

Sức mạnh tổng hợp của các diễn viên nổi bật, và phản ứng hóa học giữa Lee Jun-ho và Yoon-ah đặc biệt ấn tượng.

Sau khi hết phim, Lim YoonA bày tỏ: “Tôi đã trải nghiệm niềm vui khi được cùng nhau sáng tạo trên trường quay “King the land”. Đó là một công việc cho phép tôi phát triển hơn nữa”.

Bộ phim đã thu hút được sự nổi tiếng rộng rãi, đặc biệt là trên Netflix, nơi nó đứng đầu hạng mục truyền hình không phải tiếng Anh.

Lim YoonA rất vui mừng trước tình cảm và sự ủng hộ to lớn nhận được: “Tôi đã hét lên ‘Netflix số một thế giới’ trong danh sách “bucket list” của mình và điều đó đã trở thành hiện thực. Tôi rất ngạc nhiên và biết ơn. Tôi rất vui vì có rất nhiều người yêu thích bộ phim”.

Cô bày tỏ lòng biết ơn trìu mến đến người xem: “Khi mọi người gọi tôi là ‘Cheon Sa-rang’ hoặc mỉm cười và gọi tôi là ‘Hermes’, tôi thực sự cảm nhận được sự nổi tiếng”.

Ngoài ra, cô bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những khán giả đã thể hiện tình yêu và sự ủng hộ: “Tôi chân thành biết ơn những khán giả đã theo dõi bằng tình cảm và sự yêu mến”.

YoonA và Lee Jun-ho

Cô cũng chia sẻ về tâm huyết của mình trong việc thể hiện nhân vật: “Là một chủ khách sạn, tôi đã cẩn thận cân bằng các khía cạnh chuyên môn, lãng mạn và hài hước để mang đến một màn trình diễn ưng ý”.

Lim YoonA tiết lộ một trong những cảnh quay yêu thích của cô: “Trong tập 10, cảnh quay ở đài phun nước Thái Lan rất đẹp, giống như một cảnh trong phim. Khi tôi chú ý đến cả trang phục, tôi hài lòng với cách mà đoạn phim đó diễn ra”.

Kết lại, cô nói thêm: “Tôi chân thành chúc các bạn có thể yêu thương bản thân và tìm được hạnh phúc đích thực giống như các nhân vật trong King the Land”.

Một thông tin khác, Lim YoonA sẽ trở lại với khán giả qua bộ phim điện ảnh “2 O’clock Date” của đạo diễn Lee Sang-geun.