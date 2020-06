Vượt qua SNSD, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ sở hữu nhiều cúp âm nhạc nhất K-Pop

Với chiến thắng lần thứ 101, TWICE đã vượt mặt “đàn chị” SNSD để trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop chiến thắng nhiền show âm nhạc nhất từ trước đến nay.

Kể từ khi ra mắt album mới MORE & MORE với single mở màn cùng tên, TWICE đã “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng và mang về nhiều thành tích đáng nể. Trong đó, chiến thắng mới đây của nhóm tại Music Core đã giúp 9 cô gái nhà JYP mang về danh hiệu Nhóm nhạc nữ sở hữu nhiều cúp trong các show âm nhạc nhất trong lịch sử.

Cụ thể, chiếc cúp mới nhất tại Music Core là chiến thắng thứ 4 của TWICE với MORE & MORE, nâng tổng số cúp mà TWICE nhận được kể từ khi ra mắt lên tới 101. Con số này đã giúp TWICE vượt qua “tiền bối” SNSD (100 cúp) và mang về danh hiệu danh giá này.

Trước đó, TWICE cũng khẳng định tên tuổi của mình khi vẫn giữ được coi là “Nữ hoàng doanh thu” với nhiều kỉ lục mới. Trên Gaon, TWICE chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop đầu tiên bán được hơn 550.000 bản album. Trước đó, chỉ có 5 nhóm nhạc nam làm được điều này, đó là: SEVENTEEN, EXO, BTS, NCT và Wanna One.

Thậm chí, với lần trở lại hoành tráng sau 8 tháng vắng bóng, các cô gái nhà JYP đã chính thức đặt chân tới bảng xếp hạng danh tiếng Billboard 200. Mặc dù không nằm ở vị trí cao nhưng việc có mặt trên bảng xếp hạng này lần đầu tiên cũng được coi là một dấu ấn đối với TWICE.

Một trong những lí do được cho là dẫn đến thành công của MORE & MORE chính là sự trở lại của 9 cô gái nhà JYP sau 8 tháng vắng bóng. Không những vậy, album còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi TWICE quyết định thay đổi hình tượng, từ sự trẻ trung năng động sang phong cách trưởng thành hơn.

Theo VTV

