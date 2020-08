Vượt qua Eminem, BLACKPINK tiếp tục lập kỉ lục mới trên YouTube

Sau khi vượt qua Ariana Grande, BLACKPINK tiếp tục vượt mặt Eminem để lọt vào top 4 nghệ sĩ có nhiều lượt theo dõi nhất trên YouTube.

Hôm qua (ngày 17/8), công ty giải trí YG Entertainment xác nhận YouTube của BLACKPINK đã chính thức vượt mốc 44 triệu lượt theo dõi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc này đã trở thành nghệ sĩ có nhiều lượt theo dõi thứ 4 trên nền tảng YouTube. Trước đó, kỉ lục này thuộc về rapper đình đám thế giới Eminem với 43,9 triệu lượt theo dõi.

Đây tiếp tục là một thành tích đáng nể khác kể từ khi 4 cô gái nhà YG Entertainment sau khi tái xuất cùng ca khúc How You Like That. Theo dự đoán của khán giả, con số 44 triệu lượt theo dõi sẽ có tiếp tục tăng mạnh trong thời gian sắp tới.

Với 44 triệu lượt theo dõi, BLACKPINK đã vượt qua Eminem để tiến vào top 4 nghệ sĩ có nhiều lượt đăng ký nhất trên nền tảng YouTube.

Dự đoán này đến từ việc nhóm nhạc nữ xứ sở kimchi còn rất nhiều hoạt động mới từ giờ cho đến cuối năm nay. Trước mắt, BLACKPINK sẽ cho ra mắt ca khúc mới kết hợp cùng cựu ngôi sao Disney Selena Gomez vào 28/8 này. Như vậy, kênh YouTube của 4 cô gái hoàn toàn có thể tiếp tăng cao sau màn hợp tác mang tính toàn cầu này.

Poster ca khúc mới do YG Entertainment đăng tải nhằm xác nhận sự hợp tác giữa BLACKPINK và Selena Gomez.

Chưa dừng lại ở đó, BLACKPINK sẽ ra mắt album đầu tay vào tháng 10, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn ca khúc mở đường của họ. Ngoài ra, sau album của nhóm, YG cũng khẳng định sẽ có nhiều hoạt động solo dành cho các cô gái, ban đầu sẽ là Rosé. Chính vì vậy, người hâm mộ kì vọng BLACKPINK sẽ tiếp tục phá kỉ lục với nhiều thành tích đáng nể hơn.

Trước đó, BLACKPINK cũng đã phá kỉ lục của Ariana Grande để trở thành nghệ sĩ nữ có nhiều lượt theo dõi nhất trên YouTube. Đáng chú ý hơn, kênh YouTube của giọng ca Dangerous Woman đã được lập ra từ năm 2007, trong khi đó, BLACKPINK chỉ mới có kênh YouTube vào năm 2016.

Theo VTV

