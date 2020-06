Vượt mặt Taylor Swift, Lady Gaga xác lập kỉ lục mới

Cùng với album mới “Chromatica”, Lady Gaga chính thức trở thành nữ nghệ sĩ sở hữu 6 album đạt vị trí đầu bảng Billboard nhanh nhất trong lịch sử.

Mới đây, Billboard đã công bố bảng xếp hạng Billboard 200 của tuần này. Trong đó, album mới Chromatica của Lady Gaga đã trở thành quán quân khi tiêu thụ được 274.000 bản. Đây là điều không quá bất ngờ đối với những người hâm mộ khi trước đó, album đã được dự đoán sẽ “làm mưa làm gió” ngay sau khi ra mắt.

Như vậy, cùng với album mới, ngôi sao A Star Is Born cũng chính thức trở thành nữ nghệ sĩ sở hữu 6 album đạt #1 Billboard 200 nhanh nhất từ trước tới nay. Đặc biệt hơn, Lady Gaga đã đạt tới thành công này chỉ trong chưa đầy một thập kỷ (album đầu tiên của nữ ca sĩ đạt vị trí quán quân chính là Born This Way, phát hành vào tháng 6/2011). Trước đó, danh hiệu Nữ nghệ sĩ sở hữu 6 album #1 nhanh nhất thuộc về Taylor Swift.

Thực tế, xu hướng trong khoảng nửa đầu năm 2020 là âm nhạc mang hơi hướng Hip-hop và Latin, chính vì vậy, việc trung thành với dòng nhạc Pop cũng là một hướng đi đầy mạo hiểm của Lady Gaga. Tuy nhiên, có thể thấy nữ ca sĩ đã vô cùng thành công với album Chromatica lần này. Không chỉ nhận được sự chú ý từ khán giả yêu nhạc, Chromatica còn được giới phê bình âm nhạc đánh giá khá cao và coi đây chính là sự trở lại bùng nổ của nữ ca sĩ trong năm nay.

Trước đó, cả hai ca khúc mở màn cho album mang tên Rain On Me và Sour Candy đều gây được tiếng vang lớn với những người hâm mộ. Một trong số những li do chính là việc Lady Gaga đã kết hợp với “tiểu diva” Ariana Grande và nhóm nhạc nữ K-pop đình đám BLACKPINK. Điều này cũng giúp nữ ca sĩ mở rộng đối tượng nghe nhạc nhiều hơn.

Theo dự đoán của các chuyên gia, Chromatica vẫn có khả năng tiếp tục đứng vững trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong những tuần kế tiếp.

