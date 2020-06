Vừa xô đổ kỉ lục YouTube, BLACKPINK tiếp tục công phá Spotify

BLACKPINK đã chính thức trở thành nghệ sĩ K-Pop đạt thứ hạng cao nhất trên Spotify toàn cầu với ca khúc mới “How You Like That”.

Chỉ sau 3 ngày ra mắt ca khúc mới mang tên How You Like That, BLACKPINK đã thiết lập nên hàng loạt kỉ lục mới. Trong đó, không chỉ “làm mưa làm gió” trên nền tảng YouTube, 4 cô nàng xinh đẹp của YG Entertainment còn lập kỉ lục mới trên nền tảng nhạc số Spotify.

Cụ thể, mới đây, Spotify đã công bố top 50 ca khúc được nghe nhiều nhất toàn cầu ở thời điểm hiện tại. Trong đó, ca khúc đánh dấu sự trở lại của BLACKPINK đã chiếm giữ vị trí số 2 với hơn 4,8 triệu lượt nghe, chỉ sau ROCKSTAR của DaBaby. Như vậy, cùng với vị trí á quân, BLACKPINK đã chính thức trở thành nghệ sĩ K-Pop đạt thứ hạng cao nhất trên Spotify toàn cầu, vượt qua kỉ lục trước đó của nhóm nhạc nam Hàn Quốc đình đám BTS.

Trước đó, 4 cô nàng BLACKPINK cũng đã xô đổ kỉ lục lượt xem trong 24h đầu tiên trên YouTube của BTS. Chỉ trong 24h đầu tiên, MV How You Like That đã đạt được số lượng xem khổng lồ lên đến 82,3 triệu. Kỉ lục này trước đó được nắm giữ bởi BTS với Boy With Luv (74,6 triệu lượt xem). Có thể nói, BLACKPINK đã có màn tái xuất vô cùng thành công, hứa hẹn sẽ là một năm đầy bùng nổ với những cô gái này.

How You Like That là sản phẩm khởi đầu trước khi girlgroup của YG ra mắt Full Album đầu tiên vào tháng 9. Dự kiến, BLACKPINK sẽ ra mắt thêm 2 ca khúc và 1 MV nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành viên Rosé cũng sắp có dự án solo riêng của mình.

Theo VTV

