Vừa tái xuất, BLACKPINK lại “thả thính” ca khúc mới

Mặc dù chỉ vừa quay trở lại với “How You Like That” nhưng dường như BLACKPINK đã rục rịch lên kế hoạch cho một ca khúc mới, hứa hẹn kết hợp cùng nghệ sĩ bí ẩn.

Sáng ngày 23/7, YG tiếp tục khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tung ảnh poster teaser cho ca khúc mới của BLACKPINK. Mặc dù “cơn sốt” How You Like That vẫn chưa dừng lại nhưng dường như cả YG và 4 cô gái đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ca khúc mới.

Khác với những poster của How You Like That, poster mới mang phong cách retro với nhiều màu sắc sặc sỡ hơn hẳn. Theo dự đoán của người hâm mộ, có vẻ như BLACKPINK sẽ có màn trở lại với phong cách ngọt ngào thay vì phong cách nữ quyền, cá tính như How You Like That.

Poster teaser của BLACKPINK do YG Entertainment đăng tải.

Điểm đáng chú ý hơn cả chính là việc YG “thả thính” về một màn kết hợp giữa BLACKPINK và một nghệ sĩ khác. Ngay lập tức, hàng loạt những cái tên nổi bật đã được đưa ra và cho rằng đây chính là nhân vật bí ẩn trong ca khúc mới của 4 cô gái này.

Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả chính Ariana Grande. Điều này là do trước đó từng có tin đồn giọng ca Dangerous Woman sẽ hợp tác với BLACKPINK trong sản phẩm âm nhạc chưa từng công bố. Thậm chí, giả thuyết của người hâm mộ càng trở nên hợp lý hơn khi Ariana mới đây đã “like” bài post mới của BLACKPINK về ca khúc mới này. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, YG Entertainment vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào ngoài việc ca khúc sẽ được phát hành vào tháng 8/2020.

Nhiều người hâm mộ dự đoán nhân vật bí ẩn kết hợp cùng BLACKPINK trong ca khúc mới chính là Ariana Grande.

Kể từ khi tái xuất với How You Like That, BLACKPINK đã liên tục “làm mưa làm gió” và gặt hái nhiều thành công tại Hàn Quốc và quốc tế khi ghi tên mình vào vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng Billboard 100. Ngoài ra, bố tứ Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa còn đạt được nhiều kỉ lục khủng trên nền tảng YouTube và được Tổ chức Kỉ lục Thế giới Guinness công nhận. Có thể nói, BLACKPINK đã có màn tái xuất vô cùng thành công, hứa hẹn sẽ là một năm đầy bùng nổ với những cô gái này.

Theo VTV

