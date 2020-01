Nữ ca sĩ mở màn năm 2020 của mình bằng tin vui khi âm nhạc của cô ngày càng đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Mới đây, Vũ Cát Tường khiến fans phấn khích khi hình ảnh của nữ ca sĩ xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ. Cụ thể, bài viết này được đăng tải vào ngày 3/1, nhắc đến Vũ Cát Tường là một ca sĩ/nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc với một giọng hát nội lực, đầy cảm xúc và còn có thể sáng tác nhiều thể loại khác nhau như R&B, Soul, Blue, Pop Ballad…

Vũ Cát Tường xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ.

Không chỉ đề cập đến 2 album Giải mã và Stardom từng nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn, bài viết trên Billboard Mỹ còn nhắc đến 3 concert thành công rực rỡ của Vũ Cát Tường là Forever Mine, Stardom và Inner Me cũng như việc nữ ca sĩ từng được vinh danh trong Top 30 Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam.

Đặc biệt hơn, album Inner Me từng gây tiếng vang mà Vũ Cát Tường ra mắt vào tháng 11/2019 cũng xuất hiện trong bài viết. Inner Me là album song ngữ đầu tiên của Vũ Cát Tường và nữ ca sĩ đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện nó, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của cô khi hát và sáng tác bằng tiếng Anh để hướng đến khán giả quốc tế.

“Nếu ở album thứ 2 – Stardom có đầy sự mạnh mẽ, táo bạo và nổi loạn thì ở Inner Me lại là khía cạnh mềm mỏng, đầy tổn thương của Vũ Cát Tường trong âm nhạc. 8 bài hát trong album được lựa chọn kỹ càng từ 30 ca khúc. The Old You, Yours và Ticket For Two là những ca khúc tiếng Anh. ‘Hát tiếng Anh đã khó, viết nhạc bằng tiếng Anh còn khó hơn’ – Vũ Cát Tường chia sẻ” – trích một đoạn trong bài viết.

Ngoài những khó khăn khi truyền tải cảm xúc của bản thân bằng một ngôn ngữ khác, đây cũng là lần đầu tiên Vũ Cát Tường làm việc với một ekip nước ngoài. Sang tận phòng thu ở Los Angeles (Mỹ), Vũ Cát Tường khẳng định khi có cơ hội, cô không ngần ngại đón nhận những thử thách, tự thúc giục bản thân và cho thấy mình có thể làm được.

“Vũ Cát Tường từng chia sẻ rằng cô muốn giống như một hoàng tử tự do trong thê giới của riêng mình và Inner Me là một vùng đất đầy tham vọng, liều lĩnh và đầy những điều mới mẻ để cô học hỏi và trải nghiệm; một vùng đất của những cuộc phiêu lưu mới.

Vũ Cát Tường dành nhiều thời gian và công sức hơn rất nhiều lần để có được album này bởi nữ ca sĩ muốn tạo được bước đi đầu tiên để chạm đến những khán giả quốc tế với những sáng tác hay mà cô tự viết. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và xây dựng được một lượng fan quốc tế ngoài thị trường Việt Nam” – bài viết đề cập.

Thông qua việc Vũ Cát Tường xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ, có thể thấy nỗ lực tiếp cận khán giả quốc tế của nữ ca sĩ đã phần nào có được thành công. “Tường không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và sẽ ngày càng cố gắng, sáng tạo nhiều hơn nữa để có thể tạo ra nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình và đáp lại sự yêu mến, tin tưởng của khán giả” – Vũ Cát Tường chia sẻ./.

