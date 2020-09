Vpop tháng 9 và sự cạnh tranh giành “Hit”

Điểm qua một số gương mặt đang có sức hút lớn trong cộng đồng.

Tháng 9 chỉ mới qua 1/3 nhưng làng Vpop đã rất tưng bừng với nhiều MV mới của những gương mặt đã từng rất đình đám, cùng những cạnh tranh nhộn nhịp tạo “hit” trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Có thể nói việc 2 thí sinh của gameshow đang rất “nóng” trên truyền hình “King of Rap 2020” là DROPPY và Chị Cả đã chính thức cho ra mắt MV “Chiến binh không ngủ” giống như một thách thức với các sao Vpop đã thành danh thành tiếng. Bản rap này không còn quá xa lạ với khán giả vì đã từng được DROPPY mang lên sân khấu “King of Rap 2020” tại vòng audition và nhận về những hưởng ứng tích cực từ khán giả cũng như bộ tứ Huấn luyện viên.

Bên cạnh những khung hình đậm chất đời thường, MV còn khiến khán giả đã mắt vì những hiệu ứng đồ họa cực “cool”. Phần xuất hiện của Chị Cả với vai trò diễn viên cũng là điểm nhấn đặc biệt trong MV. Đáng chú ý, Chị Cả đã mạnh dạn cắt phăng mái tóc dài thương hiệu để xuất hiện trong dự án của người bạn thân.

Trước đó, đại diện cho một gameshow khác cũng “nóng” không kém là “King of Rap” còn có Sóc Nâu và Right tung ra các sản phẩm âm nhạc. Sóc Nâu với bản rap “Đi chơi net” khiến khán giả ấn tượng ngay với cái tiêu đề, một trải nghiệm của nhiều học sinh thế hệ 8x, 9x đã từng trải qua. Ca khúc đánh trúng tâm lý tò mò của khán giả, để nghe Sóc Nâu sẽ rap những gì.

Right lại kết hợp cùng người cộng sự mang tên HIPZ cho ra mắt bản rap mang tên “Hạt giống số 1”. Ca khúc nói về một “canh bạc” hiphop, nơi mà Right đặt cả niềm đam mê của mình vào đó. Giai điệu hiện đại, dồn dập cùng chất giọng ma mị, Right đã mang đến một sản phẩm dù khá ngắn nhưng lại vô cùng ấn tượng.

Đúng 9 giờ 9 phút đêm ngày 9/9/2020, Noo Phước Thịnh cho ra mắt MV “Em đã thương người ta hơn anh”, với phong cách “Hồng Kong”, cùng sự kết hợp với Thu Anh, được đông đảo khán giả biết đến qua MV “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” và nam diễn viên Hàn Quốc – Ji Hyuk Lim.

Trước đó, tối 31/8, Jack bất ngờ tung một đoạn clip ngắn 2 phút thông báo sự trở lại. Có thể thấy, Jack đã dành toàn bộ thời gian của mình để luyện tập và chuẩn bị thật kỹ cho sản phẩm mới trong lần comeback hoành tráng lần này. “Mỗi ngày tôi đều rất nỗ lực. Tôi muốn mình không chỉ tốt hơn, giỏi hơn, mà còn mạnh mẽ hơn” – Nam ca sĩ chia sẻ. Xuyên suốt clip, người hâm mộ không khỏi vui mừng trước một hình ảnh đầy cảm hứng và nỗ lực của Jack và trông đợi trong tháng 9 này MV của Jack.

Còn K-ICM đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên cho dự án âm nhạc mang tên “Mình đi cùng nhau”, hợp tác cùng APJ. Nhưng vừa mới lên sóng, K-ICM đã vướng lùm xùm bởi có vẻ MV này hao hao cốt truyện và bối cảnh như MV “Sao em vô tình” cùng Jack trước đó. Hy vọng đó chỉ là phỏng đoán và sẽ có những sáng tạo mới của K-ICM.

Nguyễn Trần Trung Quân mới đây đã có những tiết lộ đầu tiên về dự án mới nhất, được chia sẻ với hashtag #NCHT – viết tắt của tên bài hát. Tuy nhiên, có một chi tiết khá thú vị được chia sẻ chính là việc thời lượng của sản phẩm lần này sẽ kéo dài tận 10 phút 45 giây. Đây có thể được xem là sản phẩm có thời gian dàn trải câu chuyện lâu nhất trong tất cả những MV đình đám của Nguyễn Trần Trung Quân trong thời gian qua.

Gần đây, Denis Đặng đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân hình ảnh đang tập đấu kiếm với Nguyễn Trần Trung Quân. Chính điều này đã khiến người hâm mộ cho rằng khả năng đây sẽ là chi tiết xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc mới, phần tiếp theo giải những nút thắng trong tiền kiếp của cặp đôi Hoàng Thượng và Bạch Liên, có thể là khép lại những drama của “vũ trụ Tự tâm”.

Mở đầu tháng 9, vào tối 1/9, Uni5 khiến người hâm mộ không khỏi phần khích khi bất ngờ tung ra bộ ảnh quảng bá trước khi ra mắt sản phẩm mới #NDCTGVE, có màn lột xác khá ngoạn mục khi thay đổi từ hình tượng lãng tử, thư sinh trước đây để trở nên lạnh lùng, cá tính. Dù chỉ mới úp mở nhưng Uni5 đã nhanh chóng khiến người hâm mộ, nhất là các fan nữ. Trên trang fanpage Đông Nhi cũng như Uni5 có dòng caption “Chúng tôi sắp lâm bồn” và hashtag #comingsoon như thể đang thông báo cho ngày dự án ra mắt đang đến rất gần.

Amee tiếp tục chứng tỏ mình là một “ngựa chiến” thứ thiệt của Vpop với tần suất ra mắt sản phẩm vẫn đầy phong độ không kém năm đầu debut. Sau khi ra mắt MV chính thức “Yêu thì yêu không yêu thì yêu”, MV lyrics “Ex’s Hate Me”- (P.2) mới đây nhất lại nhá hàng về sự trở lại với MV cho ca khúc mang tên “Mama Boy” – là một track trong album dreAMEE.

Sau 5 tháng kể từ MV “Thôi miên” với màn gợi cảm, ma mị cùng thần thái quyến rũ, Cara chính thức thông báo quay trở lại đường đua Vpop với một sản phẩm âm nhạc mới. Là câu chuyện được nhạc sĩ Khắc Hưng chắp bút viết sau khi nghe Cara tâm sự tình duyên của mình. Trước khi trình làng MV, Cara tiết lộ 2 nhân vật đặc biệt tham gia cùng là Khắc Hưng – Hit-maker đình đám trong làng nhạc Việt, và nhân vật thứ hai hiện tại vẫn giấu kín, như kích thích sự tò mò của khán giả.

Ngày 7/9 Quân A.P trình làng MV mới, tiếp tục trung thành với dòng ballad buồn đã “đóng đinh” nam ca sĩ. Quân A.P gây ấn tượng đặc biệt với hình ảnh tình tứ với một cô gái trong lồng kính, bên cạnh là một bông hoa đang nở rộ. Trước đó, nam ca sĩ có chia sẻ một poster khác với trạng thái trái ngược hoàn toàn, anh đứng che ô cho người con gái đang đau buồn dưới cơn mưa tầm tã.

Ti Ti có vẻ không quá bận tâm đến những scandal về mình, lại còn nhà sản phẩm mới sắp trình chúng mang tên “Lạc cảnh”, một MV nhạc dance, ngoài ra, ảnh teaser được thiết kế chính thức cho sản phẩm, hé lộ những thước phim có màu sắc liêu trai, hy vọng sẽ là một MV đáng xem- nghe.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng kể từ “Có chắc yêu là đây”, Sơn Tùng M-TP chính thức có màn comeback của mình. Trên Instagram cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh đang làm việc trong studio với dòng ghi chú “Chết rồi…!!! Nhạc nhẽo thế này thì làm nhiều người nhớ về những rung động đầu đời khi mới biết yêu đó… Chuẩn bị đi”. Có thể MV mới sẽ là một ca khúc với chủ đề về tình yêu đầu đời, một ca khúc EDM hoặc pop vui tươi, ngọt ngào?

Vẫn còn hơn nửa tháng 9 phía trước cho cuộc đua tranh nhiều gay cấn của các MV giành vị trí “hit” trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Và khán giả yêu Vpop sẽ chờ đợi để “click” vào MV nào mình yêu thích nhất./.

Theo VOV

