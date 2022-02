Video vũ đạo “How You Like That” của BLACKPINK đạt 1 tỷ lượt xem

Công ty quản lý YG Entertainment cho biết video biểu diễn vũ đạo của BLACKPINK “How You Like That” đã cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Đây là lần đầu tiên clip vũ đạo của một nghệ sĩ K-pop, không phải video âm nhạc chính thức, vượt mốc 1 tỷ lượt xem. Đối với BLACKPINK, đây là clip thứ 6 đạt hơn 1 tỷ lượt xem sau “Ddu-du Ddu-du” (1,8 tỷ), “Kill This Love” (1,5 tỷ), “Boombayah” (1,3 tỷ), “As MV chính thức của If It’s Your Last “(1,1 tỷ) và” How You Like That “(1 tỷ).

Theo công ty quản lý, video biểu diễn vũ đạo đã đạt 1 tỷ lượt xem vào khoảng 10:19 tối thứ Hai (theo giờ địa phương), khoảng 19 tháng sau khi phát hành lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.

“Video âm nhạc chính thức cũng thu hút khoảng 1,048 triệu lượt xem, cao hơn một chút so với video biểu diễn” – công ty quản lý YG Entertainment nói và cho biết thêm rằng điều bất thường là hai phiên bản của một bài hát có số lượt xem gần như bằng nhau.

“How You Like That” đã giành được Bài hát của mùa hè tại MTV Video Music Awards 2020 và đứng đầu Bài hát mùa hè hàng đầu toàn cầu do YouTube bình chọn trong cùng năm.

BLACKPINK có tổng cộng 32 video trên YouTube đã vượt mốc 100 triệu. Nhóm nhạc nữ cũng là nghệ sĩ được đăng ký nhiều nhất trên YouTube với 72 triệu người đăng ký.

