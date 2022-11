Victoria Beckham hội ngộ cùng Spice Girls: “Tình bạn trọn đời”

Sự xuất hiện của Victoria Beckham cũng xóa tan nghi vấn bất hòa giữa cô với các thành viên còn lại trong Spice Girls.

Cuối tuần qua, những người hâm mộ của Spice Girls vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy các thành viên nhóm nhạc đình đám này hội ngộ. Đây là buổi gặp gỡ, tiệc tùng nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của thành viên Geri Halliwell.

Video hội ngộ này được đăng tải bởi cầu thủ bóng đá David Beckham – chồng của Victoria. Bốn trong số năm thành viên Spice Girls được nhìn thấy nhảy múa và ca hát cùng nhau trong buổi tiệc này. Tất cả đều vô cùng vui vẻ khi hát theo bản hit của nhóm Say You’ll Be There vào năm 1996.

“Chúng tôi ăn mừng sinh nhật của Ginger (nghệ danh của Geri khi hoạt động cùng Spice Girls) cuối tuần và thật đặc biệt khi có thể ghi lại khoảnh khắc của các cô gái bên nhau”, David Beckham đăng tải trên trang cá nhân của mình, “Đây đúng là một tình bạn trọn đời”.

Cũng trong bài đăng của mình, cựu cầu thủ gửi lời tới thành viên Melanie Brown – người không thể tới tham dự: “Melanie, mọi người nhớ bạn rất nhiều”.

Trong khi đó, Victoria cũng đăng tải những bức hình cùng các thành viên trong buổi tối đặc biệt này trên trang cá nhân. Trong những bức ảnh, các thành viên đều vô cùng hạnh phúc và thân thiết.

Trước đó, trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhà thiết kế thời trang này đều tỏ ra khá ngần ngại trước câu hỏi của MC về sự tái hợp của nhóm nhạc Spice Girls. Vừa qua, 4 thành viên còn lại của nhóm đã thông báo về việc phiên bản kỉ niệm 25 năm của album Spice World, tuy nhiên phiên bản mới không có sự góp mặt của vợ David Beckham.

Chia sẻ về lí do quyết định không tái hợp với nhóm, Victoria cho biết: “Tôi từng có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ khi ở Spice Girls. Nhưng tôi nghĩ với mọi thứ mà tôi đang làm bây giờ, từ thời trang đến hãng làm đẹp của tôi và cả việc chăm sóc 4 đứa con nữa, tôi không thể tái hợp với nhóm được”.

