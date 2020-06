TWICE tung MV mới, phá đảo hàng loạt BXH âm nhạc xứ Hàn

Không chỉ tại Hàn Quốc, sản phẩm âm nhạc mới của nhóm TWICE đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trên nhiều quốc gia.

Ngày 1/6 (giờ địa phương), TWICE đã chính thức có màn tái xuất với mini album thứ 9 MORE & MORE gồm ca khúc chủ đề cùng tên. Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của các cô gái nhà JYP sau 8 tháng, kể từ album Feel Special. MORE & MORE là ca khúc thuộc thể loại tropical house, được sáng tác bởi Uzoechi Emenike, Justin Transter, Julia Michaels và Zara Larsson; viết lời bởi Park Jinyoung và BIBI.

Sau 2 giờ phát hành, MORE & MORE đã đồng loạt chiếm giữ vị trí cao nhất trên 4 trang nhạc số trong nước gồm Melon, Genie, Bugs và Soribada. Trên Melon (trang nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc), MORE & MORE có 62.834 lượt nghe độc nhất trong giờ đầu, giúp TWICE phá kỉ lục này mảng nhóm nữ trong năm 2020 của IZ*ONE.

Trên YouTube, MV của TWICE nhanh chóng đạt 1 triệu lượt thích chỉ sau 1 tiếng 56 phút phát hành. Đây chính là kỉ lục mới của riêng nhóm, vượt qua Feel Special (4 tiếng 25 phút). Tại Nhật Bản, MV giành vị trí cao nhất trong Top 100 của Line Music.

Ngoài ra, album đã đạt no.1 tại BXH album của iTunes tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Việt Nam sau hơn 2 tiếng rưỡi phát hành.

Theo VTV

Lượt xem: 3