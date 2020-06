TWICE quyến rũ “chết người” trên tạp chí Harper’s Bazaar

Với hình tượng sang trọng và quyến rũ lạ thường, những hình ảnh cá nhân của 9 cô gái TWICE trên tạp chí Harper’s Bazaar đã khiến những người hâm mộ vô cùng kinh ngạc.

Mới đây, tạp chí Harper’s Bazaar đã tung những hình ảnh của TWICE trên bìa tạp chí số tháng 7/2020: 1 bìa nhóm và 9 bìa cá nhân. Cùng với việc thay đổi hình tượng với lần trở lại trong MORE & MORE, 9 cô gái nhà JYP cũng “lột xác với hình ảnh đầy quyến rũ khi chụp hình tạp chí. Đây chính là điểm nhấn được khán giả đón nhận vô cùng tích cực.

Với 9 bìa tạp chí cá nhân, từng thành viên của TWICE đều thể hiện được nét riêng của mình. Thay vì phong cách dễ thương, năng động, cả 9 thành viên đều chọn hình ảnh trưởng thành và quyến rũ, phù hợp với concept trước đó. Tuy nhiên, với bìa tạp chí nhóm, TWICE lại gây thất vọng cho khán giả hơn khi không tạo được nét nổi bật, đồng thời không có sự đồng nhất và hòa hợp giữa các thành viên. Nhiều khán giả cho rằng, TWICE phù hợp khi lên hình tạp chí cá nhân hơn là hình nhóm.

Cùng ngắm những hình ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE trên tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 7/2020:

