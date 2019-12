Tiểu Vy diện đầm xẻ cao, nhận giải “Gương mặt hoàn hảo nhất năm“

Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ “ẵm” giải Best Face of the year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020 nhờ vào nhan sắc đỉnh vao, đầy sức hút.

Đặc biệt, đêm 26/12 Tiểu Vy đã xuất sắc nhận giải thưởng Best Face of The year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020.