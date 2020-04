“Tiểu tam” Han So Hee “Thế giới hôn nhân” khoe vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên

Vào vai “Tiểu tam” trong bộ phim 19+ đình đám về chuyện ngoại tình “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee đang là một trong những cái tên đáng chú ý thời gian gần đây.

Han So Hee thu hút công chúng từ cái nhìn đầu tiên với vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng.

Đôi mắt to tròn có chiều sâu, sống mũi cao cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng chính là yếu tố thu hút, mê đắm khán giả của Han So Hee.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp mà So Hee còn có vóc dáng lý tưởng.

Với lợi thế ngoại hình, Han So Hee nhanh chóng được nhiều thương hiệu thời trang săn đón.

Gia nhập showbiz vào năm 2017 thế nhưng cái duyên đến với diễn xuất của Han So Hee cũng có thể xem khá muộn màng so với dàn sao nữ cùng lứa.