Tiến Lộc “Làng trong phố”: Vợ hay “mắng” tôi không lãng mạn

Bộ phim “Làng trong phố” – phần 2 của phim “Phố trong làng” đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Ngoài những nhân vật cũ do dàn diễn viên từng đóng trong phim “Phố trong làng” như: Mến (Doãn Quốc Đam đóng), vợ chồng Hiếu – Hoài (Duy Hưng – Trần Vân)… Tiến Lộc là một gương mặt mới của “Làng trong phố”.

Bị khán giả ghét vì đóng phản diện

PV: Trước “Làng trong phố”, Tiến Lộc từng sở hữu kha khá vai “hãm” như người yêu cũ, sở khanh trong “Về nhà đi con”, “Lựa chọn số phận”, “Nhà trọ Balanha”, “11 tháng 5 ngày”, anh có nhận về nhiều tin nhắn hay bình luận ác ý không?

Tiến Lộc: Cũng có nhiều đấy. Có khán giả nhận xét tôi đóng vai phản diện đạt đến nỗi cả nhà họ đều ghét. Nhưng điều quan trọng là mình đóng vai phản diện để khán giả ghét thì đó là thành công của mình. Khán giả bây giờ cũng hiểu nỗi khổ của diễn viên khi đóng vai phản diện, cũng như phân biệt rạch ròi giữa phim và đời.

Nhiều khán giả thấy tôi đáng ghét trên phim là thế, nhưng lại rơi nước mắt với vai diễn của tôi trên sân khấu kịch. Gần đây, khi xem tôi diễn vở “Trái tim người Hà Nội” của Nhà hát Kịch Hà Nội, có khán giả khóc và nói “Em không nghĩ anh có thể diễn được những vai thế này. Em toàn xem anh đóng phản diện thôi”. Đó là niềm hạnh phúc đối với tôi. Một người nghệ sĩ có thể đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả nghĩa là họ thành công trên con đường mình lựa chọn.

Diễn viên Tiến Lộc.

PV: Với vai Hùng trong “Làng trong phố”, anh cuối cùng cũng được ở phe “người tốt”. Nhân vật này có gì giống anh ngoài đời không?

Tiến Lộc: Cũng có một chút. Khi mọi người mới gặp tôi thì thường hay nói “nhìn mặt trông ghét, kiểu lạnh lùng, kiêu kiêu”. Hùng trong phim này cũng thế. Ban đầu mang đến cho khán giả hình dung về một người đàn ông cộc cằn, khó tính, chỉ biết đến công việc. Nhưng thực ra Hùng lại là một người sống tình cảm, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em gái. Ngoài công việc ở xưởng may, Hùng còn chạy xe ôm, cố gắng kiếm tiền dành dụm cho em gái. Trong lúc ép nhân viên của mình làm việc, trong tư duy của Hùng nghĩ là: chỉ khi chúng ta chăm chỉ làm việc thì mới có tiền. Chúng ta có tiền thì chúng ta mới có thể sống ở trong cái thành phố bộn bề mưu sinh. Đấy là tư duy của Hùng và đôi khi nó hơi cứng nhắc.

PV: “Làng trong phố” kể từ khi lên sóng ngay lập tức đã thu hút khán giả nhờ kịch bản gần gũi. Những phim trước đó Tiến Lộc tham gia cũng được khán giả yêu thích. Là do anh may mắn được góp mặt trong những bộ phim hay, hay là do khó tính khi lựa chọn kịch bản?

Tiến Lộc: Tôi không bao giờ khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản, vì tôi nghĩ, mỗi vai diễn đến với mình là một cái duyên. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Tôi muốn mỗi nhân vật đến với mình, đều phải khác đi, để khán giả có ấn tượng và không nhàm chán. Vừa qua cũng có phim mời tôi đóng vai phản diện, nhưng tôi từ chối vì giống với những vai trước quá.

PV: Nhiều người nói Tiến Lộc có cả ngoại hình lẫn diễn xuất, nhưng độ nổi tiếng của anh so với nhiều bạn diễn cùng tuổi, hoặc kém hơn vài tuổi thì không bằng. Anh có cảm thấy mình thiếu may mắn không?

Tiến Lộc: Tôi không nghĩ đấy là kém may mắn, chỉ thấy rằng như thế có nghĩa là mình làm chưa tốt những vai diễn mình đã chọn. Tôi không bao giờ có cảm giác mình thua thiệt ai cả. Ai cũng có những cơ hội riêng của mình và người ta nắm bắt tốt hơn, diễn tốt hơn, để lại nhiều cảm xúc hơn cho khán giả thì đấy là người ta thành công. Còn mình chưa thành công thì mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi cũng có thành công nhất định khi hoạt động ở sân khấu kịch với những danh hiệu, giải thưởng. Nhưng với phim ảnh, tôi thấy tiếc cho bản thân mình vì chưa làm tốt các vai diễn để ấn tượng hơn trong mắt khán giả chứ cũng không hề nghĩ rằng do mình chưa được may mắn.

Tiến Lộc cùng dàn diễn viên “Làng trong phố”

PV: Bên cạnh phim truyền hình, anh cũng có tình yêu đặc biệt dành cho sân khấu. Công việc hiện tại của anh ở Nhà hát Kịch Hà Nội như thế nào?

Tiến Lộc: Công việc của tôi ở Nhà hát của tôi gần đây cũng rất tốt. Tôi vẫn có những vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tôi coi sân khấu như một thánh đường, nơi mình có thể sống trọn vẹn trong cảm xúc của nhân vật trong suốt vở diễn. Đấy là niềm hạnh phúc của một diễn viên sân khấu.

Như mọi người cũng biết, bây giờ sân khấu mặc dù cũng có những bước phát triển nhờ được truyền thông rộng rãi hơn, nhưng nói thật là lượng khán giả đi xem vẫn chưa phải là điều mà những người diễn viên sân khấu mong muốn. Ngày xưa khi bán vé xem kịch chỉ cần một cái ô tô hoặc một cái loa phát lên thôi là tất cả mọi người ùa đến mua vé. Nhưng mà bây giờ có quá nhiều thứ để người ta xem, giải trí nên không phải ai cũng bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đến Nhà hát xem một vở kịch.

Thế nên là vở diễn sân khấu bây giờ cũng phải thay đổi làm sao để mang đến lối diễn mới đáp ứng được nhu cầu khán giả. Nó có thể nhanh hơn, tiết tấu hơn hoặc sử dụng âm thanh, ánh sáng… làm sao để hay hơn. Yêu cầu của khán giả bây giờ cao lắm.

Tiến Lộc trong vở “Trái tim người Hà Nội”

Bà xã thấu hiểu cho công việc của tôi

PV: Anh bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 cũng được 5 năm rồi. Anh từng chia sẻ, cuộc sống hiện tại của mình quá tuyệt vời nên không đòi hỏi điều gì thêm. Bà xã hỗ trợ anh trong công việc như thế nào?

Tiến Lộc: Tôi và bà xã mỗi người làm công việc khác nhau. Trong khi tôi làm nghệ thuật thì cô ấy bận rộn với công việc kinh doanh. Bà xã hỗ trợ tôi trong công việc bằng cách dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái. Tôi đi đóng phim dài ngày, có những thời điểm vắng nhà gần một tháng. Có những ngày sáng đi làm con chưa dậy, lúc đêm về thì con đã ngủ rồi.

PV: Anh đi đóng phim dài ngày, lại tiếp xúc thường xuyên với những bạn diễn nữ xinh đẹp. Vợ anh có ghen không?

Tiến Lộc: Khi yêu, ai mà chẳng có máu ghen trong người. Nhưng bà xã thấu hiểu và biết đó là công việc của tôi nên không ghen.

PV: Từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, đến cuộc hôn nhân thứ hai này, liệu anh có thấy mình chín chắn và trưởng thành hơn?

Tiến Lộc: Một người đàn ông khi đã đổ vỡ trong hôn nhân rồi thì tư duy sẽ khác. Mình không còn sự nông nổi bồng bột như ngày xưa, mà mong muốn điều gì đó tốt nhất cho cho bản thân mình, cho gia đình mình. Tôi nhún nhường hơn, chịu đựng nhiều hơn, không chấp vặt những thứ linh tinh nữa.

Tiến Lộc hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ 2

PV: Anh có sợ vợ không?

Tiến Lộc: Tôi sợ tình cảm sứt mẻ, sợ hai người nhìn nhau không còn tâm trạng nữa. Đấy là điều tôi sợ nhất.

PV: Anh có phải là người lãng mạn trong hôn nhân không?

Tiến Lộc: Vợ hay mắng tôi không lãng mạn, nhưng mà tôi thấy mình cũng có đấy chứ. Sự lãng mạn đôi khi không phải là một cái gì đó quá to tát, ngày nào cũng phải ngôn tình. Tôi có thói quen cứ rảnh là lại facetime với vợ. Tôi nghĩ đấy là sự lãng mạn của mình. Mọi người hay nói tôi rảnh thế, suốt ngày thấy gọi điện cho vợ báo cáo. Tôi sợ vợ mình ở nhà buồn, nên hay gọi điện về hỏi thăm. Ngày nào cũng gọi không biết là bao nhiêu cuộc, đôi khi chẳng có việc gì cũng gọi.

PV: Có khi nào gọi nhiều quá xong vợ thấy phiền không anh?

Tiến Lộc: Không, đó như kiểu là một thói quen rồi. Vợ tôi cũng thế, làm gì, đi đâu cũng nhắn tin, gọi điện. Chúng tôi tự tạo cho nhau một thói quen như thế để gắn bó với nhau hơn. Tại vì cuộc sống bây giờ đôi khi chỉ cần xao nhãng đi một chút thôi, tự nhiên tình cảm của hai người sẽ có khoảng cách.

PV: Khi có mâu thuẫn, vợ chồng anh thường sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau, hay để cho mọi chuyện âm thầm trôi đi?

Tiến Lộc: Cái đó thì tuỳ nhé, mình cũng phải tùy chiến thuật chứ. Ngày xưa tôi có thể lao vào cãi nhau sống chết, bung bét một trận cho xong. Bây giờ thì không. Lúc nào mình cảm thấy hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau thì nói chuyện, còn không thì im lặng, kể cả vợ có nói gì. Tùy tình huống, mỗi tình huống sẽ sử dụng chiến thuật khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn làm sao để hai vợ chồng giữ hạnh phúc.

VOV.

