Thực hư về gia thế giàu có của Trịnh Thăng Bình

Nam ca sĩ tâm sự năm vừa qua anh vướng nhiều ồn ào trong sự nghiệp vì “sự vô tư quá mức của mình”.

Trong đêm nhạc “Ở đó nhìn em” giới hạn khán giả, Trịnh Thăng Bình đã trải lòng về cuộc sống sau một thời gian dài ở ẩn.

Anh hài hước nhắc đến biệt danh “công tử Vbiz – tiền nhiều có thể đốt cháy cả tòa soạn báo”.

Trịnh Thăng Bình trải lòng với khán giả.

Theo đó, Trịnh Thăng Bình tiết lộ bản thân chỉ hát những bài hát tự sáng tác. Thời mới vào nghề, Trịnh Thăng Bình vẫn còn loay hoay định hình chính mình trong lòng khán giả. Khi bầu show khuyên nên đặt hàng nhạc sĩ nổi tiếng, anh đáp rằng: “Để em về xin tiền gia đình chứ em không có tiền. Mua một ca khúc mắc lắm”. Tuy nhiên sau đó anh suy đoán bản thân còn chưa tên tuổi, chắc chắn không mua được ca khúc hay bằng những giọng ca đình đám khác.

Vì thế anh quyết định sáng tác, ra mắt cả album đầu tay. Lúc đó, người xung quanh đều bảo anh “điên”. Trong buổi họp báo giới thiệu album, một phóng viên đã giới thiệu về anh: “Bình giàu lắm. Làm nhạc cho vui chứ nhà giàu lắm. Tiền có thể đốt hết cả tòa soạn luôn đó”. Từ đó, Trịnh Thăng Bình gắn liền với biệt danh “công tử nhà giàu”.

Anh hóm hỉnh nói thêm: “Vì tin đồn đó, tôi không thể đi mua nhạc được nữa. Người ta nghĩ mình giàu nên người ta ‘chém giá’ mình. Không ai bán cả. Từ đó, tôi chỉ có thể sáng tác mà không đi mua bài của người khác. Sau thời gian, tôi thấy khán giả cũng đón nhận và ủng hộ. Thế nên tôi sáng tác luôn. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mình là nhạc sĩ. Mình hát những bài hát mình viết sẽ có cảm xúc chân thật hơn. Vì thế tôi đi theo con đường này tới giờ”.

Biệt danh này sau đó lại bị biến tướng thành “cậu ấm tiền nhiều có thể đốt cháy cả thành phố”.

Sau đó, nam ca sĩ đã gửi tặng khán giả nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi mình như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn… Đặc biệt, Trịnh Thăng Bình còn cover ca khúc Một thời đã xa. Đây là lần đầu tiên giọng ca 8X trình bày một ca khúc không phải do bản thân sáng tác. Anh hi vọng được khán giả đón nhận.

Có thể thấy, dù những bài hát đầu còn đôi chỗ hụt hơi nhưng dần dần Trịnh Thăng Bình đã lấy lại phong độ khi ngân nga, thay đổi cao độ. Các nốt được hát một cách chắc chắn, dứt khoát, có độ rung nhẹ tạo cảm giác tha thiết.

Trịnh Thăng Bình cũng tiết lộ rằng, thời gian vừa qua tình trạng sức khỏe anh suy yếu khiến cho giọng hát không ổn định, có những sân khấu tệ bị khán giả chê bai. Thậm chí trước đêm nhạc “Ở đó nhìn em”, nam ca sĩ còn bị trúng gió.

Anh trải lòng: “Có một quãng thời gian, tôi làm không tốt. Tôi cũng cảm nhận được phong độ mình đi xuống bởi nhiều vấn đề từ sức khỏe đến tinh thần. Thậm chí có thời điểm tôi đánh mất nhiệt huyết, niềm đam mê với âm nhạc. Vì vậy tôi dành thời gian nghỉ ngơi. Và tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của việc được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tôi cảm thấy tôi không còn mục đích sống nếu không được làm âm nhạc. Có thể sau này tôi già đi, không còn trẻ trung, mọi người không muốn nghe tôi hát nữa, tôi vẫn sẽ làm những công việc liên quan đến âm nhạc”.

Trịnh Thăng Bình cho hay anh không tự nhận mình là người hát hay, hát giỏi. Nhưng anh là người luôn hát bằng cả trái tim, tình cảm. Anh cũng dành thời gian chuẩn bị tốt cho các show diễn của mình, để khán giả không thất vọng.

Thời gian sắp tới, anh sẽ tổ chức nhiều đêm nhạc giới hạn khán giả xen kẽ với những show mang tính thương mại. “Chúng ta đều cần phải kiếm tiền vì có nhiều khoản phải trả mỗi tháng. Tôi cũng vừa mở phòng thu nên tôi phải đi cày kiếm tiền. Nhưng song song đó, tôi sẽ tự nhóm lửa đam mê cho mình bằng những đêm diễn như thế này. Để lỡ sau này tôi có một sân khấu không tốt, mọi người sẽ không thay đổi suy nghĩ về tôi. Cũng như cầu thủ bóng đá, có trận dở có trận hay. Tôi cố gắng và hi vọng chúng ta ở bên cạnh nhau thật lâu”, sao nam tâm sự.

Nam ca sĩ tâm sự, ngoài giọng hát, năm vừa qua anh vướng nhiều ồn ào vì “sự vô tư quá mức của mình”. Anh khẳng định đó là những bài học khiến anh nằm lòng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

“Tôi luôn nghĩ mình đang dạo chơi nên đôi khi tôi đã đánh mất đi sự nghiêm túc. Vì thế tôi có những sự trượt ngã không đáng có trong sự nghiệp của mình. 18 năm qua tôi sống không scandal, được khán giả yêu mến nhưng năm nay tôi lại không giữ được hình ảnh ấy. Tôi nghĩ chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do. Tôi luôn biết ơn cuộc đời, biết ơn những lời chỉ trích vì nó làm cho tôi tốt hơn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Trịnh Thăng Bình đã thay đổi thật sự khác, đem lại những giá trị âm nhạc đến với khán giả của mình”, anh bày tỏ.

24h.

