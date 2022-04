Thiều Bảo Trâm trở lại với mini album

Thiều Bảo Trâm đã chính thức thông báo trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Nữ ca sĩ cũng hé lộ sẽ phát hành mini Album đầu tay trong tháng 5 tới đây. Hiện tại, loạt hình ảnh và teaser video mà Thiều Bảo Trâm đăng tải đều mang màu sắc khá ma mị cùng dãy số bí ẩn 10 – 1 – 100 – 1 bên bờ biển, khởi động cho màn trở lại trong năm 2022 với nhiều ẩn số thú vị.

Ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện – người đứng sau thành công của nhiều bản hit đình đám Vpop như Em Không Sai Chúng Ta Sai, Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi, Đau Để Trưởng Thành… Ê-kíp Only C Production của nhạc sĩ Only C sẽ thực hiện phần mix & master cho ca khúc Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Kết hợp với những tên tuổi lớn, từng sản xuất nhiều bản Ballad đình đám, ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm hứa hẹn sẽ là một bản Pop Ballad bắt tai và đầy cảm xúc.

Trong lần trở lại này, có thể thấy, Thiều Bảo Trâm theo đuổi hình ảnh trưởng thành và khó đoán hơn những sản phẩm trước đó. Tháng 5/2021, nữ ca sĩ phát hành MV Love Rosie với hình ảnh ngập tràn màu hồng ngọt ngào, yêu đời, hay trước đó, MV Một Mình Có Buồn Không cũng mang đến một Thiều Bảo Trâm cá tính, trẻ trung. MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa lại trái ngược hoàn toàn với hai MV gần nhất từ hình ảnh đến thể loại âm nhạc, người hâm mộ đặt kỳ vọng: liệu có phải một màn lột xác đáng mong chờ từ Thiều Bảo Trâm?

Sản phẩm Sau Lưng Anh Có Ai Kìa mở màn cho một dự án hoành tráng và dài hơi của Thiều Bảo Trâm trong năm 2022. Nữ ca sĩ không chỉ trình làng một ca khúc riêng lẻ mà còn dành tặng khán giả cả một mini album sau 4 năm ca hát. Thiều Bảo Trâm chia sẻ: “Mọi người sẽ được trải nghiệm một Thiều Bảo Trâm dịu dàng, sâu lắng và trưởng thành hơn. Sau Love Rosie, Thiều Bảo Trâm sẽ kể những câu chuyện tình yêu đa màu sắc, với nhiều cảm xúc và góc nhìn của bản thân”.

Mini Album cũng đánh dấu sự tập trung nhiều hơn của Thiều Bảo Trâm cho âm nhạc, với mong muốn tạo dấu ấn của bản thân một cách sâu sắc, rõ nét hơn sau 4 năm hoạt động: “Tôi đã hoạt động solo được một thời gian khá dài, nhưng bản thân vẫn phải tìm hướng đi và định hướng phù hợp nhất để thể hiện những ưu điểm. Trong những năm gần đây, chứng kiến các anh chị, bạn bè đồng nghiệp nỗ lực đưa đến cho khán giả nhiều sản phẩm hay, thì tôi cũng đang rất nỗ lực chuẩn bị cho Mini Album để góp màu sắc âm nhạc của mình vào thị trường hiện tại”.

Ca khúc và MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa sẽ ra mắt vào 19h ngày 11/4/2022 trên các nền tảng âm nhạc.

Theo VTV

