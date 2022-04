“The Batman” thành công rực rỡ, Robert Pattinson tiếp tục làm Người Dơi

Warner Bros xác nhận “The Batman” sẽ có ngoại truyện với sự trở lại của nam diễn viên Robert Pattinson.

Mới đây, trong sự kiện CinemaCon, Warner Bros đã tiết lộ kế hoạch của mình cho phần tiếp theo của loạt phim Batman. Trong đó, hãng phim khẳng định sẽ tiếp tục với một phần ngoại truyện cho bộ phim The Batman ăn khách trong thời gian qua.

Cũng trong sự kiện này, đạo diễn Matt Reeves – người tạo nên thành công của The Batman – cũng sẽ quay trở lại viết và đạo diễn phần phim tiếp theo. Ngoài ra, nam diễn viên Robert Pattinson cũng quay trở lại màn ảnh với vai diễn kinh điển này.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã rất hào hứng và trông đợi vào phần phim tiếp theo. Trước đó, sau khi chính thức phát hành vào tháng 3, The Batman đã thống trị loạt phòng vé toàn cầu, lập nên nhiều kỉ lục doanh thu khiến khán giả phải trầm trồ. Cho tới thời điểm hiện tại, bộ phim của nhà DC này vẫn là phim có doanh thu cao nhất trong năm 2022. Cũng nhờ bộ phim này, Robert Pattinson nhận được rất nhiều lời khen “có cánh” không chỉ của khán giả mà còn của giới phê bình. Chính vì vậy, thông tin nam tài tử tiếp tục trở thành Người Dơi đã được ủng hộ nhiệt liệt.

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin về phần ngoại truyện của The Batman. Tuy nhiên, trước khi đến với phần phim mới này, những người hâm mộ vẫn có thể ra rạp trong thời gian tới để xem những phim siêu anh hùng của DC khác như Shazam!: Fury of the Gods, phần 2 của Aquaman mang tên Aquaman and the Lost Kingsom và The Flash.

