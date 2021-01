Thanh Lam nhận lời cầu hôn của bạn trai bác sĩ

Bác sĩ Tiến Hùng – bạn trai diva Thanh Lam – tiết lộ đã cầu hôn và được ca sĩ đồng ý.

Chiều 20/1, Thanh Lam đã tổ chức sự kiện giới thiệu liveshow mang tên Hẹn yêu, diễn ra vào ngày 28/2. Đây cũng là tên ca khúc mới của nữ ca sĩ, một nhạc phẩm nói về tình yêu đôi lứa. Bạn trai của Thanh Lam – bác sĩ Tiến Hùng – đã có mặt ở sự kiện và bất ngờ tiết lộ tin vui của cặp đôi.

Bác sĩ Tiến Hùng cho biết Thanh Lam đã từng mở bài hát này cho anh nghe và giai điệu rất lãng mạn. Sau đó, anh thừa nhận đã cầu hôn Thanh Lam và được cô đồng ý.

“Tôi là người thứ ba được nghe bài hát, sau nhạc sĩ và Thanh Lam. Một buổi, khi chúng tôi đi chơi núi, Lam bật cho tôi nghe ca khúc. Tôi cảm thấy ca từ, giai điệu rất lãng mạn, đáng yêu nên khen hay. Tôi đã cầu hôn cô ấy và được đồng ý” – anh hóm hỉnh nói – “Giờ không còn là hẹn yêu mà là chốt yêu rồi”.

Thanh Lam bất ngờ vì bạn trai tiết lộ chuyện riêng tư. Cuối tháng 6/2020, Thanh Lam chính thức công khai bạn trai. Nửa kia của cô là bác sĩ chuyên ngành mắt. Cả hai gặp nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn và lúc ấy Thanh Lam là bệnh nhân đến mổ mắt.

Thanh Lam hạnh phúc bên bạn trai

Chia sẻ thêm về dự án liveshow mới, Thanh Lam cho hay: “Năm 2020 là năm nhiều biến động, u ám và thử thách, phần lớn trong năm nghệ sĩ không được biểu diễn và hoạt động nghề nghiệp vì COVID-19. Thực sự Lam rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả và thèm được hát”.

“Với sự ủng hộ và thấu hiểu của những người em, người bạn nghề đồng hành cùng Lam hơn 20 năm qua như Lưu Hà An, Thanh Phương; sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Mỹ Thanh – nhà sản xuất series âm nhạc In the spotlight, Lam rất yên tâm cho sự trở lại lần này. Hẹn yêu là show diễn đầu tiên của năm Tân Sửu, Lam muốn trao gửi năng lượng yêu thương, hạnh phúc và bình an đón chào năm mới tới khán giả qua giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca đẹp nhất”.

“Lần này, rất hạnh phúc khi đứng cùng sân khấu có Trí Minh – nghệ sĩ nhạc điện tử, em trai của Lam. Có Tùng Dương – người em và người bạn nghề nhiều đồng cảm và có sự kích ứng, truyền cảm hứng cho nhau mỗi lần đứng cùng một sân khấu. Và nhiều bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên Thanh Lam hát cùng Dalab – một nhóm nhạc underground được yêu mến bởi tinh thần tươi vui, trong sáng và triết lý tích cực trong những bản Rap của họ”+.

“Với niềm hạnh phúc thật sự trong tim và ước mong chia sẻ lại với cuộc đời, Lam mong rằng tất cả những người yêu nhạc của Lam cũng như những người thân yêu và bạn bè thân thiết có thể đón chờ những năng lượng yêu thương cùng Lam trong năm mới 2021”, Thanh Lam kết lại.

Theo VTV

