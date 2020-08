Taylor Swift tiếp tục giữ vị trí quán quân Billboard với album mới

Mặc dù không hề quảng bá rầm rộ như trước đây nhưng album “folklore” của Taylor Swift vẫn trụ vững vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần thứ 2.

Mới đây, Billboard đã công bố các album lọt top bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần này. Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất chính là Taylor Swift khi album mới của cô mang tên folklore tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng lần này.

Đây là lần thứ 2 folklore giữ vị trí quán quân trên Billboard 200. Trước đó, ngay sau khi ra mắt, folklore đã “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng, không ngoại trừ Billboard 200. Cụ thể, trong tuần thứ 2, album mới của giọng ca Bad Blood đã tiêu thụ được 135.000 bản tại Mỹ, giúp cô giữ vững vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, so với tuần đầu tiên, tỉ lệ tiêu thụ của folklore đã giảm 84%. Ở tuần đầu tiên, album mới của Taylor đã tiêu thụ 846.000 bản, trở thành album có số lượng tiêu thụ nhiều nhất từ đầu năm 2020 cho đến nay.

(Ảnh: Los Angeles Times)

Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là Taylor Swift chỉ thông báo sẽ cho ra mắt album trước 1 ngày, không quảng bá rầm rộ như những album trước đó. Hơn nữa, album Lover mới chỉ ra mắt cách đây chưa đầy một năm và người hâm mộ vẫn còn đang chờ đợi những MV của “Rắn chúa” trong album này. Tuy nhiên, có vẻ như nữ ca sĩ đã nhanh chóng khép lại kỉ nguyên Lover để mở ra một chặng đường mới mang tên folklore.

HÌnh ảnh Taylor Swift trong MV “cardigan” – ca khúc mở đường của album “folklore”. (Ảnh: CNet)

Nếu như Lover vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả và giới phê bình thì folklore lại nhận được những lời khen ngợi “có cánh”. Tạp chí danh giá Rolling Stone khẳng định folklore là album xuất sắc nhất từ trước tới nay của nữ ca sĩ. Nhiều trang đánh giá khác như The Guardian, The Times, The Independent đều dành số điểm cao cho album lần này.

Theo VTV

Lượt xem: