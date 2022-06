Taylor Swift tham vọng trở thành đạo diễn

Taylor Swift đã tự minh đạo diễn phim ngắn “All Too Well” để dành tặng những người hâm mộ.

Mới đây, Taylor Swift đã có buổi thảo luận với nhà làm phim Mike Mills tại lễ hội Tribeca và chia sẻ về niềm đam mê với công việc đứng sau ống kính, bao gồm cả viên biên kịch và đạo diễn. Trước đó, nữ ca sĩ từng có cơ hội thử sức viết kịch bản và trở thành đạo diễn cho bộ phim ngắn dài 15 phút mang tên All Too Well cho bản ballad của cô.

“Thật tuyệt vời khi có thể được viết và đạo diễn một bộ phim”, Taylor Swift chia sẻ về tham vọng của mình, “Dù vậy thì tôi nghĩ bộ phim mà tôi đạo diễn có lẽ sẽ không nổi tiếng. Tôi thích làm một bộ phim thật thân mật, với một ê-kíp tương đối nhỏ và một nhóm người mà tôi thực sự tin tưởng thôi”.

Taylor Swift xuất hiện trong bộ phim ngắn “All Too Well” do chính mình đạo diễn. (Ảnh: Taylor Swift)

Với All Too Well, nữ ca sĩ đã có cơ hội trải nghiệm khi được đứng sau máy quay và chỉ đạo các diễn viên. Sadie Sink và Dylan O’Brien. “Phần lớn thời gian tôi đều ngồi phía sau chỉ đạo và xem Sadie hóa thân thành nhân vật. Tôi đã siết chặt ngực của mình khi theo dõi cô ấy”, Taylor Swift chia sẻ, “Mỗi lần xem, tôi cảm thấy thực sự đau lòng, đặc biệt là ở những phân cạnh mà cô ấy khóc. Điều đó làm tôi lo ngại và khó chịu khủng khiếp, nhưng theo một cách xuất sắc nhất”.

Thực tế, ca khúc All Too Well ban đầu được phát hành vào năm 2012 và nằm trong album Red. Tuy nhiên, sau khi quyết định thu âm lại toàn bộ album này, Taylor Swift đã đăng tải phiên bản All Too Well dài 10 phút đồng thời ra mắt phim ngắn cùng tên nhằm giải thích rõ hơn về câu chuyện phía sau ca khúc. Ở thời điểm năm 2012, đã có nhiều tin đồn cho rằng ca khúc nói về mối quan hệ kéo dài 3 tháng giữa nữ ca sĩ với diễn viên Jake Gyllenhaal. Cho đến khi phim ngắn được ra mắt, tức gần 10 năm sau khi cặp đôi chia tay, tạo hình của nam chính giống hệt với tạo hình Jake Gyllenhaal, khán giả mới có thể chắc chắn hơn về điều này.

Hình ảnh trong phim ngắn ‘All Too Well” của Taylor Swift. (Ảnh: Pinterest)

Nói về bộ phim ngắn mà Taylor Swift làm về mình, ngôi sao Brokeback Mountain chia sẻ: “Chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Đó là mối quan hệ giữa Taylor và người hâm mộ. Ca khúc là cách cảm nhận của cô ấy và nghệ sĩ thì thường sáng tác lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình. Tôi sẽ không giận ai vì chuyện đó đâu”.

“Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ rằng khi người ủng hộ chúng ta trở nên ‘ngỗ ngược’, chúng ta cần có trách nhiệm yêu cầu họ cư xử văn minh và không bắt nạt người khác như thế”, Jake Gyllenhaal nói thêm.

