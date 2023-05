Tăng cơ hội hồi phục cho bệnh nhân đột quỵ

Sáng sáng, sau khi tập vật lý trị liệu, tập vận động với máy móc, các bệnh nhân điều trị tại Khu trị liệu, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 199 lại tập trung khu trị liệu để chơi cờ cá ngựa, vẽ tranh hoặc nhặt rau cùng nhau nấu bữa cơm trưa. Ông Hoàng Công Phúc, 63 tuổi, nhà ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chậm rãi đặt từng nét vẽ lên giấy. Nét vẽ chậm chạp, giản đơn nhưng ông rất vui vẻ.

Từng nét tô chậm rãi của bệnh nhân

Ông Phúc cho biết, ông bị tai biến 2 lần và lần thứ 2 cách đây khoảng 1 năm rưỡi tưởng không thể hồi phục. Sau tai biến, ông nằm một chỗ, chân tay gần như không tự nhấc lên được. Sau khi điều trị tại bệnh viện, ông vào Khoa phục hồi chức năng này và hơn 1 năm nay, ông đã có thể vẽ tranh, tận hưởng niềm vui của một người bình thường.

“Khi vào đây tôi không vận động được, bây giờ đi được rồi. Vẽ tranh tốt lắm, tạo điều kiện cho bệnh nhân nhận thức nhanh, nhuần nhuyễn, khi ra cộng đồng hòa nhập tốt hơn. Bây giờ được như thế này là phấn khởi rồi, nhiều người không được như thế này”, ông Phúc nói.

Xoa bóp châm cứu vật lý trị liệu

Nơi diễn ra hoạt động trị liệu của Bệnh viện 199 là một căn nhà đầy đủ tiện ích, tạo cho bệnh nhân sự gần gũi, thoải mái, giúp họ rèn luyện những kỹ năng sinh hoạt thông thường. Ngày ngày, trong ngôi nhà ấy, những bệnh nhân cùng nhau luyện tập lấy lại các chức năng sinh hoạt cơ bản đã mất như mặc quần áo, tắm, chải tóc, đi vệ sinh và di chuyển (di chuyển giữa các địa điểm như giường, ghế, bồn tắm hoặc vòi hoa sen)…. Trong căn phòng nhỏ, các cô, các bác vừa nhặt rau, gọt trái cây và kể cho nhau nghe câu chuyện về cuộc sống, gia đình. Một góc khác, các cụ lại tập trung chơi cờ cá ngựa, vẽ tranh, gấp quần áo… Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng là một nỗ lực tuyệt vời đấu tranh với bệnh tật.

Bệnh nhân tập nhặt rau

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, 53 tuổi cho biết: “Tôi cũng điều trị ở một số nơi rồi, khi đến bệnh viện này còn chống gậy đi, tay thì yếu chưa làm được việc gì, bây giờ có thể cắt củ quả, nhặt rau được. Phòng này đi vào hoạt động giúp chúng tôi được tiếp xúc gần hơn với cuộc sống hàng ngày, hòa đồng với cộng đồng sớm”.

Bệnh nhân có thể hát karaoke

Bác sĩ Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 – Bộ Công an cho biết: Đơn vị xác định việc ứng dụng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng là giải pháp căn cơ để giúp các bệnh nhân có vấn đề về vận động do thể thao hoặc bệnh tật lấy lại những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Bệnh viện tập trung đầu tư máy móc tập vận động, phục hồi chức năng, châm cứu bấm huyệt. Đồng thời, hợp tác với Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Nẵng mở trung tâm phục hồi chức năng giúp các vận động viên thể thao thành tích cao phục hồi vận động do chấn thương khi thi đấu, tập luyện bằng phương pháp đông và tây y kết hợp.

Bệnh nhân đột quỵ tập vẽ tranh để rèn luyện vận động tay

Theo bác sĩ Quách Hữu Trung, vật lý trị liệu là giải pháp hữu hiệu giúp bệnh nhân có thể tự chăm sóc mình trong sinh hoạt hàng ngày: “Thường các bệnh viện điều trị xong về nhà và người bệnh gặp nhiều khó khăn trong quá trình thích ứng. Ở đây người bệnh được đào tạo và huấn luyện tất cả những hoạt động thông thường, ví dụ kỹ năng nấu bếp, vào vệ sinh nên như thế nào để tránh tai nạn. Sử dụng các thiết bị thông thường trong gia đình như thế nào và vẫn giúp được gia đình, quan trọng hơn hết người bệnh được giao tiếp và cảm thấy rất có ích”.

Các bệnh nhân chơi cờ cá ngựa

Niềm vui nơi đây mang lại thật nhẹ nhàng, có khi là cảm giác chiến thắng khi tự mình gấp được quần áo, giặt được đồ, hay tự mình lấy nước, tự uống không cần phiền đến ai. Những “góp nhặt” niềm vui nhỏ bé đó giúp người bệnh tự lập, tự tin và hạnh phúc vui sống cùng con cháu./