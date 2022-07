“Take Me To The Sun”: Chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử sẽ bùng nổ mùa hè 2022

Chuỗi đại sự kiện âm nhạc điện tử quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam mang tên “Take Me To The Sun” sẽ diễn ra trong 3 tháng hè 2022 tại Hạ Long, Đà Nẵng và Sầm Sơn.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID, các fan yêu âm nhạc điện tử đã phải tạm dừng các hoạt động giải trí ngoài trời cùng nhiều đại nhạc hội. Năm nay, khi mọi cánh cửa đều được nới lỏng thì “Take Me To The Sun” đem đến một chuỗi những bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

“Take Me To The Sun” sẽ không phải là một chuỗi sự kiện âm nhạc EDM đơn thuần, mà từng câu chuyện truyền tải trong chương trình, cho tới thiết kế sân khấu ấn tượng đều được lồn ghép một cách khéo léo với yếu tố lịch sử, văn hoá của từng thành phố, địa danh nơi tổ chức.

Với sân khấu mang đậm Thần thoại kết hợp với giai điệu EDM sôi động từ các nghệ sỹ đình đám quốc rế và trong nước sẽ mang đến một trải nghiệm bùng nổ cả về thị giác lẫn thính giác cho khán giả, từ đó tôn vinh những giá trị bản sắc của những thành phố biển Việt Nam. Chương trình quy tụ nhiều DJ nổi tiếng quốc tế và Việt Nam.

Vậy cụ thể khán giả sẽ được thưởng thức những gì từ “Take Me To The Sun”?

Dragon Music Festival – Bình Minh Huyền Thoại Rồng Thiêng

Dragon Music Festival (DMF) là chương khởi đầu cho hành trình đi tìm và khởi động lại những nguồn sức mạnh đã bị chôn vùi và quên lãng sau nhiều năm của chuỗi chương trình âm nhạc điện tử quốc tế Take Me To The Sun. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 16/07 tại quảng trường Sun Carnival thành phố Hạ Long. Đây sẽ là một show trình diễn mãn nhãn với sân khấu 3D mang hình rồng vươn lên sống động. DMF mong muốn là một điểm khởi đầu cho hành trình kết nối âm nhạc điện tử với những câu chuyện dân gian thần thoại hết sức thân thuộc của người Việt.

Bên cạnh dàn ê-kíp trình diễn âm thanh ánh sáng, hình ảnh chuyên nghiệp, chương trình sẽ có sự tham gia của những nghệ sỹ, nhóm nhạc, DJ nằm trong TOP100 DJ MAG như Andy Moor, Breather Carolina, các DJ nổi tiếng quốc tế khác như:Audriotricz, Vanillaz, BLN.

Cánh Cổng Thời Gian – Danang Electronic Carnival (DEC)

Khi Rồng thức tỉnh cũng là lúc Cánh Cổng Thời Gian được mở ra, đây cũng là tên của chương tiếp theo trong hành trình của Take Me to The Sun – Danang Electronic Carnival tại thành phố Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình này chính là biến Vòng quay mặt trời tại Sunworld Asia Park- Đà Nằng thành một cánh cổng thời gian kì bí đưa khán giả chu du qua dòng chảy thời gian dưới sự dẫn dắt của những DJ TOP MAG thế giới.

Sự kiện này sẽ có quy mô 10.000 khách và một concept âm nhạc hội tụ 5 dòng nhạc Dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hip hop, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, cùng màn pháo hoa ngoạn mục bên Vòng quay Sun Wheel.

Vùng Đất Lạc Hồng – Samson Music Festival (SMF)

Chương kết của chuỗi sự kiện “Take Me To The Sun” với hình ảnh chính mang biểu tượng trống đồng và chim lạc từ ngàn xưa của người Việt. Huyền Thoại Lạc Hồng – Samson Music Festival diễn ra vào trung tuần tháng 9/2022 tại quảng trường biển Sầm Sơn sẽ đưa khán giả vào một không gian huyền bí cũng như truyền tải một tinh thần dân tộc hào hùng trên vùng đất Thanh Hoá mang đậm hơi thở lịch sử người Việt cổ. Chương trình sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ, nhóm nhạc, DJ nằm trong TOP DJ MAG với rất nhiều cái tên bảo chứng cho sức nóng mùa hè 2022 đang chờ được công bố.

