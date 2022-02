“Spider-Man: No Way Home” trên đà vượt mặt bom tấn một thời “Avatar”

Chỉ còn 1 triệu USD nữa “Spider-Man: No Way Home” sẽ vượt qua doanh thu phòng vé của “Avatar” tại phòng vé Mỹ.

Theo nguồn tin từ Variety, phần phim mới nhất về Spider-Man mang tên No Way Home đã thu về 759 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bộ phim nhà Marvel – Sony này chỉ còn thiếu 1 triệu USD nữa là sẽ vượt qua doanh thu của Avatar tại thị trường này. Trước đó, Avatar thu về 760 triệu USD tại Bắc Mỹ. Nếu điều này xảy ra, No Way Home sẽ trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử tại các phòng vé Bắc Mỹ.

Theo dự đoán, việc No Way Home vượt mặt Avatar tại thị trường này là điều sớm muộn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phần phim thứ 3 về Người Nhện do Tom Holland thủ vai sẽ vượt doanh thu toàn cầu của Avatar. Thống kê cho thấy, Spider-Man: No Way Home chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH Những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại mà thôi. Tuy vậy, đây vẫn được coi là dấu mốc lớn đối với những nhà làm phim này. Đặc biệt là khi trước lúc ra mắt, bộ phim được dự đoán chỉ có thể thu về 130-150 triệu USD cho 3 ngày khởi chiếu. Tuy nhiên, chỉ riêng trong ngày đầu tiên, bộ phim đã vượt ngoài dự đoán khi mang về 121 triệu USD.

Mặc dù không đề cử cho hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Oscar như kì vọng, No Way Home vẫn được đánh giá cao đối với một bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng. Ở thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn “làm mưa làm gió” trên toàn cầu và doanh thu vẫn tăng cao, chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Spider-Man: No Way Home là phần tiếp theo của Spider-Man: Homecoming (2017) và Spider-Man: Far From Home (2019), đồng thời cũng là phim thứ 27 của Vụ trụ điện ảnh Marvel MCU. Trong phần phim này, danh tính của Spider-Man đã bị tiết lộ, điều này khiến siêu anh hùng buộc phải liên hệ với người bạn cũ – Doctor Strange – để nhờ một số sự trợ giúp phép thuật.

