Song Seung Hun trở lại màn ảnh nhỏ

Nam diễn viên đã xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới của đài MBC.

Vào ngày 6/2, đài MBC đã xác nhận tài tử Trái tim mùa Thu sẽ đảm nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình mới, phát sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh này. Tên dự kiến của phim là Shall We Eat Dinner Together?, lịch sẽ phát sóng vào tháng 5.

Kịch bản của phim dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng trên mạng cùng tên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ dần trở trên phai nhạt theo thời gian. Thông qua việc ăn tối cùng nhau, cuối cùng cặp đôi cũng tìm lại được cảm xúc cho tình yêu. Bên cạnh đó, cả hai cũng phát hiện ra tình yêu dành cho ẩm thực.

Trong phim, Song Seung Hun sẽ đóng vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân bằng cách xem họ ăn và sử dụng thức ăn. Sau đó, Kim Hae Kyung điều trị bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và các bữa ăn.

Tháng trước, nữ diễn viên Seo Ji Hye đã xác nhận sẽ đảm nhận vai nữ chính.

Theo VTV

