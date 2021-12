Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun nhận cát xê 3,8 tỷ đồng mỗi tập phim truyền hình

Hai mỹ nhân Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun hiện là những nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong làng phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo báo cáo nội bộ, cả hai ngôi sao Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun hiện đang được trả hơn 200 triệu Won (khoảng 170,000 USD) cho mỗi tập phim truyền hình họ tham gia. Song Hye Kyo đang tham gia bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up của đài SBS, trong khi Jun Ji Hyun được quảng bá với dự án phim Jirisan của đài tvN .

Vào năm 2018, Song Hye Kyo đã được trả cát xê gần 100 triệu Won cho mỗi tập phim của dự án Boyfriend của đài tvN. Ba năm sau, mức thù lao mỗi tập phim truyền hình của nữ diễn viên đã tăng lên 200 triệu Won.

Hơn nữa, theo báo cáo trước đó, Song Hye Kyo liên tục đứng đầu danh sách ngôi sao truyền hình được công chúng quan tâm. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hầu hết các sản phẩm do mỹ nhân này làm đại diện đều đạt doanh thu bán kỷ lục. Điều đó càng giúp cái tên Song Hye Kyo có giá trị lớn hơn.

Jun Ji Hyun từng nhận mức thù lao 100 triệu Won cho mỗi tập phim You Who Came From The Stars vào năm 2013. Trong dự án mới nhất Jirisan của tvN, tác phẩm đã vượt qua điểm hòa vốn khi bán bản quyền phát sóng ở nước ngoài cho iQiyi với giá 20 tỷ won. Bất chấp việc bộ phim bị đánh giá kém về chất lượng kỹ xảo, Jirisan vẫn gặt hái được thành công trên thị trường quốc tế.

Trong ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc, Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun nằm trong số ít những nữ diễn viên có mức thù lao hơn 100 triệu Won cho mỗi tập phim. Những ngôi sao Son Ye Jin, Lee Young Ae, Go Hyun Jung… đều cũng từng có mức cát xê tương tự.

Tuy nhiên, mức cát xê 100 triệu Won lại không phải điều hiếm đối với các diễn viên nam cùng ngành. Hiện Kim Soo Hyun được trả thù lao cao nhất tại Hàn với mức 500 triệu won cho mỗi tập trong One Ordinary Day của Coupang Play.

Theo VTV

