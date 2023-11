Son Ye-jin: “Quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn thành công và giàu có cỡ nào?

Kể từ khi ra mắt với vai trò diễn viên lồng tiếng cho đến lúc “hạ cánh” vào trái tim người hâm mộ vào năm 2019 với vai nữ thừa kế Yoon Se-ri, nữ diễn viên Hàn Quốc Son Ye-jin đã làm rạng danh màn ảnh Hàn kể từ khi ra mắt vào năm 2000.

Với tài năng diễn xuất đáng kinh ngạc và sở hữu hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp, Son Ye-jin là một trong những ngôi sao có khả năng kiếm tiền cao nhất của làn sóng Hallyu – giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của cô là một minh chứng cho điều này.

Son Ye-jin, người đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực thứ 40 của Forbes Korea trong bốn năm liên tiếp, từ 2019 đến 2022, đã xuất hiện trong một số bộ phim và chương trình truyền hình hay nhất trong nhiều năm qua.

Nổi bật trong danh sách tác phẩm đã tham gia bao gồm Delicious Proposal (2001), The Great Ambition (2002), Crazy First Love (2003), Alone in Love (2006), Something in the Rain (2018), The Negotiation (2018), Crash Landing on You (2019) và Thirty-Nine (2022)…

Son Ye-jin được ví như “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn.

Sở hữu giá trị tài sản đáng mơ ước

Theo thống kê của trang Celebrity Net Worth, tài sản ròng của Son Ye-jin ước tính vào khoảng 20 triệu USD nhờ các hợp đồng quảng cáo và thu nhập từ những bộ phim nổi tiếng hàng đầu màn ảnh xứ Hàn.

Ngoài ra, Son Ye-jin và chồng Hyun Bin, cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, có tổng tài sản ròng khoảng 41 triệu USD, theo South China Morning Post. Tài sản của Hyun Bin ở mức 21 triệu USD.

Sự nghiệp trải dài và nổi tiếng dần đều theo thời gian

Son Ye-jin xuất hiện nổi bật trong bộ phim lãng mạn Tuyết Tháng tư (April Snow) năm 2005, bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, sau đó là phim tựa Việt Cuộc đàm phán (The Negotiation) hay bộ phim đình đám năm 2019 có tựa Việt là Hạ cánh nơi anh, các bộ phim và chương trình truyền hình của Son Ye-jin luôn là niềm vui được chờ đợi đối với những người yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

Với việc đạo diễn Lee Jong-seok xây dựng một cốt truyện hấp dẫn và mang đến cho người xem cảm giác giải trí ngay tại chỗ, Cuộc đàm phán đã kiếm được hơn 576.290 USD từ 81.022 khán giả trong ngày đầu công chiếu (thông qua Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc). Phim thu về 15.263.744 USD tại phòng vé.

Trong sự nghiệp của mình, Son Ye-jin bắt đầu hành trình làm diễn viên với việc tham gia lồng tiếng trong bộ phim Secret Tears của Park Ki-hyung vào năm 2000. Sau đó, cô giành được một số vai chính trong Delicious Proposal (2001) và The Great Ambition (2002).

Bước đột phá lớn của cô đến vào năm 2002, với bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách Chi-hwa-seon của Im Kwon-taek, kể về một họa sĩ Hàn Quốc thế kỷ 19 đã thay đổi hướng đi của nghệ thuật Hàn Quốc. Bộ phim đã được trình chiếu đặc biệt tại Liên hoan phim Cannes cùng năm và đã mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Chi-hwa-seon thu về 6.988.181 USD tại phòng vé.

Sự nổi tiếng của Son Ye-jin tiếp tục tăng vọt với phim Hương mùa hè (2003), phần ba của loạt phim truyền hình Tình yêu bất tận do Yoon Seok-ho đạo diễn.

Trong khi những bộ phim như A Moment to Remember (2004) mang về cho Son Ye-jin danh hiệu “Tình đầu quốc dân”, cô tiếp tục trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được trả thù lao cao nhất với bộ phim The Classic (2003). Theo South China Morning Post (trích từ Korea Portal), cô kiếm được khoảng 500.000 USD cho mỗi bộ phim vào những năm 2000.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn được cho là đã kiếm được hơn 38.000 USD mỗi tập cho vai diễn trong bộ phim truyền hình Alone in Love năm 2006 của đài SBS.

Son Ye-jin có sự nghiệp trải dài và nổi tiếng dần đều theo thời gian.

Son Ye-jin tiếp tục thể hiện sự đa tài của mình với Nghệ thuật quyến rũ (The Art of Seduction), nơi cô thể hiện xuất sắc vai kẻ lừa đảo Han Ji-won. Trong khi đó, vai diễn trong My Wife Got Married đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá năm 2008. Bộ phim đã thu về khoảng 8.789.900 USD tại phòng vé, theo Box Office Mojo.

Son Ye-jin cuối cùng cũng có bom tấn đầu tiên ra mắt với The Tower vào năm 2012. Là phiên bản làm lại từ bộ phim thảm họa Hollywood năm 1974 The Towering Inferno, The Tower trở thành bộ phim đầu tiên trong năm 2013 bán được 5 triệu vé trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Phim thu về 36.531.605 USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Trong những năm sau đó, Son Ye-jin là một phần của nhiều câu chuyện trên màn ảnh được ghi nhận sự thành công vượt trội. Cô đóng vai chính trong bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (Something In the Rain) năm 2018 của JTBC sau 5 năm gián đoạn, bộ phim truyền hình Hàn Quốc này đã giành được tổng cộng 6 Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

Tiếp theo đó là các buổi chiếu liên tiếp hai bộ phim của cô là Be With You (2018) và The Last Princess (2016) tại Liên hoan phim Hàn Quốc 2020. Be With You đã vượt qua 1 triệu người xem trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hành trong nước và thu về 19.711.640 USD trên toàn thế giới.

Trong khi đó, The Last Princess thu về 12,4 triệu USD trong 5 ngày đầu công chiếu, với 1,7 triệu vé bán ra. Bộ phim cổ trang đã thu về hơn 4.135.255 USD tại phòng vé trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phải đến năm 2019, Son Ye-jin mới giành được dự án xác định sự nghiệp đáng tự hào của mình thông qua phim Crash Landing on You (2019), đóng chung với Hyun Bin. Bộ phim có 98% đánh giá trên Rotten Tomatoes, đã mang về cho Lee Jung-hyo đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2020.

Là bộ phim truyền hình cáp có tỷ suất người xem cao thứ hai ở Hàn Quốc, bộ phim do Son Ye-jin đóng chính này có lượng người xem trung bình toàn quốc là 21,7% và hơn 6,3 triệu lượt xem, theo Nielsen Korea.

Trong khi đó, tờ Variety đã vinh danh Crash Landing on You là một trong “Chương trình quốc tế hay nhất trên Netflix” và là một trong “Phim truyền hình quốc tế hay nhất năm 2020”.

Gần đây, Son Ye-jin cũng quan tâm đến việc lựa chọn những vai diễn độc đáo hơn. Mỹ nhân này gần đây đã đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Netflix Tuổi 39 (Thirty-Nine) năm 2022 – một câu chuyện sâu sắc về ba người bạn nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc ở độ tuổi 40.

Nhớ lại quyết định tham gia phim Tuổi 39, Son Ye-jin đã nói với tờ Soompi trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 rằng cô thích kịch bản này vì nó “thể hiện đầy đủ cuộc sống, sự tồn tại, cái chết, tình yêu cũng như những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống”.

Tập cuối của bộ phim truyền hình của kênh JTBC này đã đạt được tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 8,12%, phá vỡ kỷ lục của chính bộ phim, theo thông tin trên tờ Nielsen Korea.

Son Ye-jin sẽ đóng vai một vận động viên chơi gôn trong dự án tiếp theo của cô. Vào tháng 9/2023, nữ diễn viên Tuyết Tháng Tư đã chia sẻ một bài đăng về điều này trên tài khoản Instagram của cô và nói: “Cuối cùng! Chúng tôi đã hoàn thành buổi chụp hình một cách an toàn. Tôi rất hồi hộp khi gặp các bạn sau một thời gian nghỉ dài nhưng tôi phải chơi gôn trước ống kính, với cú đánh đẹp”.

Mặc dù khó có thể nêu ra số tiền cô kiếm được từ mỗi dự án của mình, nhưng có thể chắc chắn rằng Son Ye-jin, người đã có nhiều vai chính nổi tiếng, được trả khá hậu hĩnh cho những bộ phim điện ảnh và truyền hình mà cô tham gia.

Là gương mặt quảng cáo, đại sứ nhiều thương hiệu cao cấp

Son Ye-jin không chỉ chinh phục làng giải trí Hàn Quốc mà còn cả làng thời trang cao cấp toàn cầu. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ khác nhau, bao gồm chiến dịch DI.VAs của Valentino, hãng trang sức Pandora và Piaget, trang phục dành cho phụ nữ của Crocodile, thương hiệu làm đẹp Neuramis và Vanav, công ty truyền thông không dây Smart Communications của Philippines và hãng thời trang cao cấp Bride and You của Hàn Quốc.

Tháng 8/2023, Son Ye-jin trở thành đại sứ chính thức đầu tiên cho thương hiệu golf hạng sang Piretti Golf. Theo thương hiệu golf hạng sang này, “hình ảnh thanh lịch và tinh tế của Son Ye-jin” hoàn toàn phù hợp với giá trị của thương hiệu.

Son Ye-jin, người có hơn 8 triệu người theo dõi trên Instagram tính đến tháng 9/2023, được cho là kiếm được tổng cộng 367.000 đến 440.000 USD hàng năm từ quảng cáo và làm hình ảnh đại diện của mình, hãng truyền thông Hàn Quốc Koreaboo tiết lộ.

Là gương mặt quảng cáo, đại sứ nhiều thương hiệu cao cấp.

Sở hữu hàng loạt bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và giống chó quý hiếm

Ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc được biết đến với việc chi phần lớn tài sản của mình vào các khoản đầu tư bất động sản đắt giá. Theo South China Morning Post, Son đã mua một bất động sản trị giá 8,2 triệu USD nằm ở quận Mapo-gu vào năm 2015 và bán lại với giá hơn 12 triệu USD 3 năm sau đó.

Năm 2020, nữ diễn viên mua thêm một bất động sản xa hoa khác với giá xấp xỉ 14,4 triệu USD. Theo hãng tin Singapore Today đưa tin, đây là tòa nhà sáu tầng này được bảo trì tốt đã hơn 20 năm tuổi nằm ở quận Gangnam cao cấp của Seoul.

Hơn nữa, Son Ye-jin còn là người gìn giữ và sưu tầm nhiều tác phẩm nghệ thuật. Trong tập 5 của chương trình tạp kỹ Master in the House của đài SBS, người hâm mộ đã có cái nhìn cận cảnh hơn về bộ sưu tập đồ nội thất và nghệ thuật đắt tiền của Son Ye-jin được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.

Một số trong số này bao gồm Ghế trứng nổi tiếng của nhà thiết kế Đan Mạch Arne Jacobsen, ghế sofa tiêu chuẩn của thương hiệu Ý Edra, đèn sàn Twiggy Elle của thương hiệu chiếu sáng nổi tiếng Ý Foscarini, bàn hình bầu dục bằng pha lê và thủy tinh của kiến ​​trúc sư Tây Ban Nha, tủ và bàn cổ từ Pháp và một chiếc đồng hồ thiết kế từ thương hiệu Nomon của Tây Ban Nha.

Nữ diễn viên cũng là một người nuôi thú cưng đáng tự hào và có một chú chó Maltese đắt tiền tên là Kitty. Trên Instagram của cô tràn ngập hình ảnh với Kitty, chú chó này cũng được phát hiện tại đám cưới của cô vào tháng 3/2022. Kitty thường được nhìn thấy trong các quảng cáo và đi cùng cô trong nhiều lịch trình.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn

Son Ye-jin mơ ước trở thành diễn viên từ những ngày còn thiếu niên ở Daegu, Hàn Quốc. Năm 2021, cô bắt đầu hẹn hò với bạn diễn Hyun Bin trong Crash Landing on You. Cặp đôi nổi tiếng đã kết hôn vào ngày 31/3/2022, tại Aston House trong khách sạn Grand Walkerhill ở Seoul. Son Ye-jin thông báo mang thai vào ngày 27/6/2022 và sinh một bé trai khỏe mạnh vào ngày 27/11 cùng năm.

Sau đó, người mẹ trẻ giữ kín hình ảnh đứa con sơ sinh của mình tránh xa truyền thông. Chỉ đến ngày 25/7/2023, người hâm mộ Son Ye-jin mới cảm thấy háo hức khi được nhìn thấy em bé do nữ diễn viên chia sẻ một bức ảnh đáng yêu của con trên Instagram cá nhân.

Vợ chồng Son Ye-jin – Hyun Bin.

Vợ chồng Son Ye-jin – Hyun Bin đúng là một trong những cặp diễn viên tài năng được trả lương cao nhất Hàn Quốc, tài sản của Hyun Bin ở mức 21 triệu USD, theo bài báo năm 2023 của tờ Economictimes và cặp đôi sở hữu tổng giá trị tài sản sau khi kết hôn là 41 triệu USD cùng những thành tích đầy tự hào trong sự nghiệp diễn viên của mình.

Son Ye-jin mơ ước trở thành diễn viên từ những ngày còn thiếu niên ở Daegu, Hàn Quốc.

Năm 2021, cô bắt đầu hẹn hò với bạn diễn Hyun Bin trong Crash Landing on You. Cặp đôi nổi tiếng đã kết hôn vào ngày 31/3/2022, tại Aston House trong khách sạn Grand Walkerhill ở Seoul. Son Ye-jin thông báo mang thai vào ngày 27/6/2022 và sinh một bé trai khỏe mạnh vào ngày 27/11 cùng năm.

Sau đó, người mẹ trẻ giữ kín hình ảnh đứa con sơ sinh của mình tránh xa truyền thông. Chỉ đến ngày 25/7/2023, người hâm mộ Son Ye-jin mới cảm thấy háo hức khi được nhìn thấy em bé do nữ diễn viên chia sẻ một bức ảnh đáng yêu của con trên Instagram cá nhân.

Vợ chồng Son Ye-jin – Hyun Bin đúng là một trong những cặp diễn viên tài năng được trả lương cao nhất Hàn Quốc, tài sản của Hyun Bin ở mức 21 triệu USD, theo bài báo năm 2023 của tờ Economictimes và cặp đôi sở hữu tổng giá trị tài sản sau khi kết hôn là 41 triệu USD cùng những thành tích đầy tự hào trong sự nghiệp diễn viên của mình.