Son Ye Jin liên tục ấn “like” ảnh của Hyun Bin trên MXH, bùng nổ tin đồn hẹn hò

Son Ye Jin và Hyun Bin liên tục bị đồn thổi hẹn hò kể từ khi đóng cặp với nhau trong bộ phim truyền hình đình đám Hạ cánh nơi anh. Tin đồn giờ đây lại dấy lên lần nữa.

Tin đồn bùng phát do 2 ngày trước, Son Ye Jin đã gây ra một cuộc tranh luận khi chỉ trong 2 giờ đồng hồ, cô đã liên tục ấn nút Like các bức ảnh Hyun Bin cập nhật trên mạng xã hội Instagram của anh. Theo thống kê từ người hâm mộ, nữ chính của Hạ cánh nơi anh đã bấm Like 40 ảnh của Hyun Bin.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những bức ảnh được Son Ye Jin ưu ái ấy hầu hết là ảnh của cô và Hyun Bin. Hành động của cô đã đưa tới kết luận tư cư dân mạng, rằng đây là cách “thừa nhận gián tiếp đầy tinh tế” của Son Ye Jin về chuyện cô và Hyun Bin đang hẹn hò.

Nhưng, một số khác có vẻ tỉnh táo hơn lại cho rằng Son Ye Jin đã bị tin tặc ăn trộm tài khoản.

Một cư dân mạng bình luận: “Cô ấy chắc chắn đã bị hack tài khoản rồi! Ai mà rảnh thời gian tới mức ngồi ấn like 40 bức ảnh vào lúc 12h đến 2h sáng không?”.

Tuy nhiên, không phải đợi đến khi Son Ye Jin ấn nút Like các bức ảnh trên Instagram của Hyun Bin tin đồn hẹn hò mới bùng nổ. Vào tuần trước, tin đồn này đã lơ lửng trong mối quan hệ của cả hai khi tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 56, người ta nhiều lần thấy Ye Jin nhìn sang bạn diễn phim Hạ cánh nơi anh của mình với ánh mặt đầy tình cảm và ngọt ngào.

Mặc dù cả Hyun Bin và Ye Jin đều phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định rằng họ chỉ là bạn tốt, nhưng người hâm mộ vẫn đeo bám hy vọng rằng BinJin có thể trở thành một cặp đôi ngoài đời vào một ngày nào đó.

Theo VTV

