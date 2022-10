SNSD sở hữu MV đầu tiên cán mốc 300 triệu lượt xem

SNSD cuối cùng cũng đã làm được điều này với một trong những MV kinh điển nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Theo nguồn tin từ Allkpop, ca khúc Gee của SNSD (Girls’ Generation) đã chính thức cán mốc 300 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Đây là một cột mốc lớn đối với nhóm nhạc nữ nhà SM Entertainment khi Gee là MV đầy tiên của nhóm làm được điều này.

Thực tế, SNSD là một nhóm nhạc thuộc thế hệ thứ 2 của K-Pop và những nét văn hóa của K-Pop trong thời SNSD khác hơn rất nhiều so với thế hệ 3 và thế hệ 4 hiện tại. Những người hâm mộ K-Pop ở thời đại ngày nay thường tập trung vào việc “cày view” cho thần tượng, đây cũng là lí do các nhóm nhạc hàng đầu K-Pop thường phá kỉ lục về lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, ở thời đại cách đây hơn 10 năm, những người hâm mộ lại không có thói quen này. Do vậy, dù những ca khúc của các nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng nhưng lượt xem cũng không hề ấn tượng trên nền tảng YouTube.

(Ảnh: SM Entertainment)

Gee được ra mắt vào tháng 6/2009, cách đây hơn 13 năm. Ngay ở thời điểm ra mắt, ca khúc đã “khuấy đảo” thị trường âm nhạc K-Pop và là một trong những ca khúc nổi bật nhất vào mùa hè. Gee cũng được coi là mở ra một thời đại mới đối với SNSD, giúp nhóm trở thành nhóm nhạc nữ nổi bật của thế hệ K-Pop thứ 2.

Cho tới thời điểm hiện tại, Gee vẫn được coi là một ca khúc kinh điển của SNSD nói riêng và của K-Pop nói chung.

Theo VTV

