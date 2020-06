Siêu phẩm đình đám “Money Heist” sẽ có phiên bản Hàn Quốc?

Sở hữu dàn diễn viên hàng đầu như Lee Byung Hun, Han Ji Min, Kim Go Eun,..khán giả tin tưởng BH Entertainment sẽ remake thành công “Money Heist”.

Mới đây, trang Ilgan Sports đưa tin BH Entertainment và ZIUM Contents sẽ sản xuất phiên bản remake của siêu phẩm đình đám “Money Heist” (Phi vụ triệu đô). Công ty hiện đang bắt đầu quá trình thảo luận với Netflix và đang trong giai đoạn phát triển.

BH Entertainment thảo luận remake lại series đình đám “Money Heist”.

“Money Heist” là một series phim Tây Ban Nha, series phim Tây Ban Nha với tựa gốc là “La Casa de Papel” đã tạo ra một cơn sốt lớn và lập kỉ lục khi trở thành loạt phim không nói tiếng Anh có lượt xem cao nhất trong lịch sử của Netflix.

Phim xoay quanh một nhóm những tội phạm tập hợp lại với người đứng đầu là Giáo sư, thực hiện phi vụ lịch sử: cướp Xưởng in tiền Hoàng gia. Thế nhưng một thành viên của nhóm bị bắt giữ. Giáo Sư buộc phải tập hợp cả team để thực hiện phi vụ thứ 2 nhắm vào Ngân hàng Tây Ban Nha.

Với cốt truyện phức tạp, chặt chẽ và thông minh, đi sâu vào từng nhân vật, bộ phim khai thác các mối quan hệ và động cơ của họ cùng những tình tiết bất ngờ tới không thể lường trước, “Money Heist” đã nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả. Ở Hàn Quốc, Money Heist cũng được đông đảo khán giả ủng hộ. Bộ phim thường xuất hiện trong top 10 chương trình phổ biến nhất.

BH Entertainment sở hữu dàn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc như Lee Byung Hun, Han Ji Min, Kim Go Eun,…

Thông tin BH Entertainment thảo luận remake lại “Money Heist” được đăng tải khiến người hâm mộ phấn khích. BH Entertainment sở hữu dàn diễn viên hàng đầu Hàn Quốc như Lee Byung Hun, Yoo Ji Tae, Go Soo, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Kim Go Eun. Có lẽ sẽ chẳng quá khó khăn để công ty chọn được những gương mặt phù hợp với The Professor, Tokyo, Berlin… Tuy vậy, vẫn có cư dân mạng lo ngại bản Hàn Quốc sẽ dài dòng và có nhiều yếu tố lãng mạn hơn cả bản gốc của Tây Ban Nha./.

Theo VOV

Lượt xem: