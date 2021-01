Sao phim “Bạn trai tôi là hồ ly” chia tay công ty quản lý sau 10 năm gắn bó

Nữ diễn viên Jo Bo Ah đã quyết định chia tay “ngôi nhà” gắn bó suốt 10 năm qua.

SidusHQ – công ty quản lý của Jo Bo Ah đã đưa ra một tuyên bố chính thức sau một thời gian dài thảo luận về việc tái ký hợp đồng với nữ diễn viên. Theo đại diện công ty, Jo Bo Ah là ngôi sao gắn bó với họ trong 10 năm qua, tuy nhiên, cả hai bên quyết định sẽ kết thúc việc đồng hành cùng nhau.

“Thật vinh dự khi nghĩ lại hành trình cùng nhau phát triển ngay từ khi Jo Bo Ah ra mắt cho đến nay. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Jo Bo Ah vì đã ở bên chúng tôi trong thời gian dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy trong tương lai với tư cách là một nữ diễn viên xinh đẹp và đáng yêu”, đại diện SidusHQ nói thêm.

Về phía Ji Bo Ah, cô cũng chia sẻ trên trang cá nhân về việc rời công ty cũ: “Tôi sẽ luôn yêu bạn. Các thành viên trong gia đình Sidus. 10 năm trước, các bạn đã biến một đứa trẻ ngây thơ Jo Bo Yoon không biết gì thành nữ diễn viên Jo Bo Ah và bảo vệ tôi trong một hàng rào an toàn và vững chắc. Tôi cảm ơn vì điều đó. Và tôi cũng rất hạnh phúc khi được ở cùng với những người tuyệt vời như vậy. Để 10 năm chúng ta ở bên nhau không phải là vô ích, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, trở thành một nữ diễn viên ngày càng tiến bộ”.

Jo Bo Ah sinh năm 1991. Cô ra mắt làng giải trí trong phim I Live in Cheongdam-dong của đài JTBC. Sau đó, tên tuổi của cô dần được chú ý sau khi tham gia Shut Up Flower Boy Band, Innocent Thing… Năm 2020, nữ diễn viên đóng chính phim về đề tài hồ ly Tale of the Nine Tiled của đài tvN cùng với Lee Dong Wook, Kim Bum.

Theo VTV

